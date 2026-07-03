Почему в СССР обои клеили на газеты: сейчас в этом нет необходимости

Ещё и по сей день, демонтируя сделанный ещё во времена СССР ремонт, можно под слоем обоев в квартире найти наклеенный на стену слой газет. Молодых владельцев жилья это может немало удивлять, хотя в своё время это имело практический смысл.

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Это была вполне осознанная технология, которая помогала справиться с недостатками советской жилищной застройки и сэкономить при ремонте на строительных материалах, которые, к тому же, были практически недоступны. OBOZ.UA разбирался, зачем в Союзе под обои клеили газеты и почему сегодня в таком подходе почти нет смысла.

Почему в СССР клеили обои на газеты

В советских квартирах стены почти всегда были, мягко говоря, далеки от идеала: неровная штукатурка, трещины, пятна от старых покрытий. А качественных строительных смесей, которые помогли бы решить эту проблему, просто не существовало. Поэтому газеты заменяли шпаклевки, штукатурки и гипсокартон — они служили своеобразным промежуточным слоем, который частично выравнивал поверхность и делал её более подходящей для поклейки обоев. Кроме того, тонкая и мягкая газетная бумага лучше прилипала к стене, чем сами обои, особенно с учётом качества клея того времени.

Важную роль играла и экономия. Обойный клей хоть и был в продаже, но являлся дефицитным товаром и не всегда был качественным. Поэтому газету наклеивали на стену первой, чтобы она впитывала часть влаги и помогала сократить расход этого материала.

К тому же старые газеты были редким доступным материалом, который буквально лежал под рукой. Поскольку в них печатали пропаганду, государство не жалело денег на огромные тиражи, а граждане затем использовали их различными способами в хозяйстве. Кстати, газетная "подложка" позволяла снизить и риск отслоения: обои держались не напрямую за стену, а за бумажную основу, которая лучше адаптировалась к неровностям. Как видим, в условиях советской экономики с её ограниченными ресурсами лайфхак с обоями был действительно практичным и эффективным решением.

Почему сейчас в этом нет необходимости

Современный ремонт основан на совершенно других материалах и подходах. Стены перед поклейкой обоев выравнивают шпаклевкой, а для лучшего сцепления используют грунтовку, которая значительно эффективнее выполняет ту же роль, что когда-то газеты. Клеи также стали более качественными и рассчитаны на различные типы обоев — от бумажных до виниловых и флизелиновых.

Кроме того, сами обои теперь доступны более плотные, они лучше держат форму и не так зависят от качества основания. Использование газет в такой системе не только излишне, но иногда и вредно: старая бумага может просвечиваться, деформироваться от влаги или создавать неровности.

В результате то, что когда-то было вынужденным лайфхаком, сегодня просто утратило актуальность. Современные материалы позволяют добиться лучшего результата быстрее и без дополнительных "прослоек" из старых газет.

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