Каких клещей называют иксодовыми: что делать, если обнаружили укус
С приходом тепла активизируются и опасные насекомые. Иксодовые клещи – паразиты, которые питаются кровью человека и животных и могут переносить ряд серьезных инфекционных заболеваний. Наибольшую активность они проявляют в апреле-мае и августе-сентябре.
Клещи обитают не только в лесах – их можно найти в городских парках, скверах, на газонах и даже в собственном дворе. В Центре общественного здоровья Минздрава объяснили, что делать, если обнаружили укус клеща.
Где прячутся иксодовые клещи
Иксодовые клещи (Ixodidae) – паразиты, принадлежащие к семейству одноименного ряда Ixodida, класса паукообразных. В мире известно более 760 видов этих клещей, из них более 30-ти встречаются в Украине.
Ротовый аппарат иксодовых клещей идеально приспособлен к прокалыванию кожи и сосанию крови. Хоботок, который они вводят в тело жертвы, фиксируется благодаря зубцам и специальной слюне, обезболивающей укус и помогающей клещу прикрепиться на длительное время. Поэтому укус часто остается незаметным.
Сезон активности клещей зависит от климатических условий, однако обычно начинается в середине апреля, достигает пика в июне и повторно активизируется осенью. Клещи активны при температуре +10… +25 °C, особенно во влажную облачную погоду. В жару и прямом солнечном свете активность снижается.
Клещи прячутся в траве высотой 20–60 сантиметров и ждут момента, когда человек или животное окажется рядом. Чаще клещи прикрепляются к человеку, когда он останавливается или садится на землю: именно в этот момент насекомое начинает искать удобное место для укуса.
Как уберечься от укуса
Чтобы уберечься от укуса, следует соблюдать простые, но важные правила.
- Одежда для прогулок на природе должна быть светлой, плотно прилегать к телу, иметь длинные рукава и закрытые штанины.
- Следует также обрабатывать одежду и открытые участки тела специальными средствами – репеллентами или акарицидами, отпугивающими клещей.
- Во время прогулки лучше держаться поближе к центру тропы и избегать высокой травы и кустов.
- Незаменимым элементом безопасности является регулярный осмотр. Следует проверять себя, детей и домашних животных каждые 2 часа прогулки, а по возвращении домой – еще раз, тщательно, в хорошо освещенном помещении.
- Особое внимание следует уделить зоне под коленами, линии носков, груди, шеи, за ушами и волосистой части головы. Одежду после прогулки нужно постирать и выгладить – обычная вытряхивание не уничтожает клеща.
Что делать, если обнаружили клеща
Даже самые осторожные не застрахованы от укуса. Если вы обнаружили клеща на теле, важно не паниковать.
Лучше сразу обратиться к врачу или травмпункту, где квалифицированно удалят паразита и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.
Если медицинская помощь недоступна, клеща можно удалить самостоятельно. Для этого есть особые устройства, позволяющие безопасно удалить клеща, не оставив его хоботок в коже. Их можно приобрести в аптеке. Если под рукой нет таких инструментов, можно использовать пинцет или сделать петлю из нити.
Главное – не тянуть резко, а медленно выкручивать клеща, раскачивая его из стороны в сторону. После удаления утра нужно обработать антисептиком, а руки тщательно вымыть.
Важно помнить: не все клещи являются носителями опасных заболеваний, однако риск заражения все же существует. Наиболее распространенными инфекциями, которые переносят иксодовые клещи, являются болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит, туляремия и даже редкие вирусные заболевания.
После укуса желательно сохранить клеща в герметичном контейнере (можно вместе с пучком травы) и сдать в лабораторию на анализ по направлению врача. Это поможет вовремя обнаружить наличие опасных возбудителей.
Что делать после укуса
После укуса следует внимательно наблюдать за своим состоянием в течение трех недель. Каждый день измеряйте температуру тела, обращайте внимание на возможные сыпи или покраснение на коже, особенно вокруг места укуса. Если появляется симптоматика – обратитесь к врачу немедленно.
Выявить инфекции, которые могут передаваться через укусы клещей, можно как в крови пострадавшего, так и непосредственно в самом клеще. Для этого применяют лабораторные методы диагностики – классический анализ крови на антитела или более точный метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). Именно ПЦР позволяет выявить наличие возбудителя напрямую, обеспечивая высокую точность результата.
После укуса в течение двух недель важно ежедневно контролировать температуру тела. Если появляется жар, покраснение или отек в зоне укуса – необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Даже если симптомы не проявляются, через две недели все равно следует пройти обследование – при подтверждении заражения следует немедленно начать лечение.
Самое надежное – сделать два анализа: первый через 1–2 дня после укуса, чтобы проверить наличие вирусного энцефалита, а второй – через 1,5–2 недели, для диагностики возможных бактериальных инфекций, таких как болезнь Лайма, анаплазмоз или эрлихиоз.
Но, несмотря на возможности современной медицины, лучший способ защититься – это предотвратить укус. Внимательность, правильная одежда, репелленты и регулярный осмотр после прогулок на природе остаются эффективными методами профилактики.
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