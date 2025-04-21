Каких клещей называют иксодовыми: что делать, если обнаружили укус

С приходом тепла активизируются и опасные насекомые. Иксодовые клещи – паразиты, которые питаются кровью человека и животных и могут переносить ряд серьезных инфекционных заболеваний. Наибольшую активность они проявляют в апреле-мае и августе-сентябре.

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Клещи обитают не только в лесах – их можно найти в городских парках, скверах, на газонах и даже в собственном дворе. В Центре общественного здоровья Минздрава объяснили, что делать, если обнаружили укус клеща.

Где прячутся иксодовые клещи

Иксодовые клещи (Ixodidae) – паразиты, принадлежащие к семейству одноименного ряда Ixodida, класса паукообразных. В мире известно более 760 видов этих клещей, из них более 30-ти встречаются в Украине.

Ротовый аппарат иксодовых клещей идеально приспособлен к прокалыванию кожи и сосанию крови. Хоботок, который они вводят в тело жертвы, фиксируется благодаря зубцам и специальной слюне, обезболивающей укус и помогающей клещу прикрепиться на длительное время. Поэтому укус часто остается незаметным.

Сезон активности клещей зависит от климатических условий, однако обычно начинается в середине апреля, достигает пика в июне и повторно активизируется осенью. Клещи активны при температуре +10… +25 °C, особенно во влажную облачную погоду. В жару и прямом солнечном свете активность снижается.

Клещи прячутся в траве высотой 20–60 сантиметров и ждут момента, когда человек или животное окажется рядом. Чаще клещи прикрепляются к человеку, когда он останавливается или садится на землю: именно в этот момент насекомое начинает искать удобное место для укуса.

Как уберечься от укуса

Чтобы уберечься от укуса, следует соблюдать простые, но важные правила.

Одежда для прогулок на природе должна быть светлой, плотно прилегать к телу, иметь длинные рукава и закрытые штанины. Следует также обрабатывать одежду и открытые участки тела специальными средствами – репеллентами или акарицидами, отпугивающими клещей. Во время прогулки лучше держаться поближе к центру тропы и избегать высокой травы и кустов. Незаменимым элементом безопасности является регулярный осмотр. Следует проверять себя, детей и домашних животных каждые 2 часа прогулки, а по возвращении домой – еще раз, тщательно, в хорошо освещенном помещении. Особое внимание следует уделить зоне под коленами, линии носков, груди, шеи, за ушами и волосистой части головы. Одежду после прогулки нужно постирать и выгладить – обычная вытряхивание не уничтожает клеща.

Что делать, если обнаружили клеща

Даже самые осторожные не застрахованы от укуса. Если вы обнаружили клеща на теле, важно не паниковать.

Лучше сразу обратиться к врачу или травмпункту, где квалифицированно удалят паразита и дадут рекомендации по дальнейшим действиям.

Если медицинская помощь недоступна, клеща можно удалить самостоятельно. Для этого есть особые устройства, позволяющие безопасно удалить клеща, не оставив его хоботок в коже. Их можно приобрести в аптеке. Если под рукой нет таких инструментов, можно использовать пинцет или сделать петлю из нити.

Главное – не тянуть резко, а медленно выкручивать клеща, раскачивая его из стороны в сторону. После удаления утра нужно обработать антисептиком, а руки тщательно вымыть.

Важно помнить: не все клещи являются носителями опасных заболеваний, однако риск заражения все же существует. Наиболее распространенными инфекциями, которые переносят иксодовые клещи, являются болезнь Лайма (боррелиоз), клещевой энцефалит, туляремия и даже редкие вирусные заболевания.

После укуса желательно сохранить клеща в герметичном контейнере (можно вместе с пучком травы) и сдать в лабораторию на анализ по направлению врача. Это поможет вовремя обнаружить наличие опасных возбудителей.

Что делать после укуса

После укуса следует внимательно наблюдать за своим состоянием в течение трех недель. Каждый день измеряйте температуру тела, обращайте внимание на возможные сыпи или покраснение на коже, особенно вокруг места укуса. Если появляется симптоматика – обратитесь к врачу немедленно.

Выявить инфекции, которые могут передаваться через укусы клещей, можно как в крови пострадавшего, так и непосредственно в самом клеще. Для этого применяют лабораторные методы диагностики – классический анализ крови на антитела или более точный метод ПЦР (полимеразная цепная реакция). Именно ПЦР позволяет выявить наличие возбудителя напрямую, обеспечивая высокую точность результата.

После укуса в течение двух недель важно ежедневно контролировать температуру тела. Если появляется жар, покраснение или отек в зоне укуса – необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Даже если симптомы не проявляются, через две недели все равно следует пройти обследование – при подтверждении заражения следует немедленно начать лечение.

Самое надежное – сделать два анализа: первый через 1–2 дня после укуса, чтобы проверить наличие вирусного энцефалита, а второй – через 1,5–2 недели, для диагностики возможных бактериальных инфекций, таких как болезнь Лайма, анаплазмоз или эрлихиоз.

Но, несмотря на возможности современной медицины, лучший способ защититься – это предотвратить укус. Внимательность, правильная одежда, репелленты и регулярный осмотр после прогулок на природе остаются эффективными методами профилактики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как распознавать клещи, переносящие инфекции.

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