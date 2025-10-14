Какие знаки зодиака пройдут испытание чувствами в октябре: топ-3

Планета-посланник Меркурий вошла в темное сердце Скорпиона 6 октября, где будет находиться, прежде чем 29 октября перейти в Стрельца .

Видео дня

Меркурий руководит общением всех видов – от троллинга до восхваления. Под влиянием напряженного и чрезвычайно подозрительного Скорпиона любой разговор может превратиться в настоящее испытание, пишет OBOZ.UA.

Во время этого транзита возникнет желание наблюдать, задавать вопросы, копать и открывать. Опасность этого транзита заключается в том, что он может активировать ревнивые, собственнические и откровенно параноидальные чувства, побуждая нас действовать с позиции сомнения, ожидать худшего от других и постоянно готовиться к измене.

Для тех, кто находится в отношениях или активно восстанавливается после них, это станет настоящей проблемой. Честность и прозрачность в отношениях всегда должны быть целью, но с этим транзитом это становится вопросом выживания.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для Тельцов переход Меркурия в Скорпиона активирует их седьмой дом доверительных партнерских отношений.

Ваше общение станет более жестким и негибким во время этого транзита. Вместо того, чтобы видеть более широкую картину во всех ситуациях, вы можете начать зацикливаться на мелочах, которые могут вас сдерживать.

Скоропион (23 октября – 21 ноября)

Ваш девиз на этот период: позвольте своим эмоциям вести вас вперед и перестаньте сомневаться в себе.

Частью этого импульса может и должна быть откровенность в ваших интимных высказываниях. Примите свои чувства прямо сейчас.

Меркурий в этом знаке означает, что пора действовать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Поскольку Меркурий в Скорпионе попадает в ваш одиннадцатый дом друзей и сообщества, вы, Козероги, на пути к изменениям и важным шагам.

Ваши мгновенные слабости, такие как подстрекательство к ссорам и едва заметная травля, могут не отчуждать людей, но и не привлекать их.

Возможно, пришло время заменить иронию на нежность и уважение, демонстрируя свои лучшие намерения близким.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.