Какие знаки зодиака обладают непревзойденной интуицией: они читают вас как открытую книгу!

Некоторые считают, что интуиция является продуктом прошлого опыта, который мы не до конца осознаем, другие же говорят о "чудесном" шестом чувстве, и лишь некоторые относятся к ее существованию с полным скептицизмом.

Некоторые астрологические знаки имеют лучше развитую интуицию, чем другие, и читают вас как открытую книгу, рассказывает OBOZ.UA.

Рак

Раки чрезвычайно эмоциональны, и это часто пригождается им в жизни. Хотя из-за этого они тратят много энергии на обработку личных проблем, сильные эмоции предупреждают их о потенциальных опасностях или о том, что им нужно быть особенно внимательными и осторожными с определенными вещами или людьми. Они тонко чувствуют боль других людей и поэтому являются прекрасными утешителями.

Скорпион

У Скорпионов очень острая интуиция. В отличие от Раков, их эмоции им несколько чужды, и они реже сбиваются с пути. Однако они знают, что произойдет, – будущие сценарии часто поражают их, как гром среди ясного неба, и когда они сбываются, Скорпионы мало удивляются.

Рыбы

Рыбы – очаровательные существа с другой планеты. Они очень нежные и чувствительные, и чувствуют даже малейшие изменения энергий. У них открыт третий глаз, и они почти уникальны во вселенной астрологических знаков. Именно поэтому многим людям трудно их понять. Когда происходит изменение уровня энергии, рыбы чувствуют это мгновенно. Однако иногда этот знак оказывается в затруднительном положении, поскольку не знает, как сообщить другим людям о предстоящих изменениях, которые трудно выразить словами.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

