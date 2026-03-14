Какие явления из СССР неожиданно стали мировыми трендами

Некоторые привычки и предметы быта, характерные для советского времени, сегодня снова появляются в повседневной жизни. Причины этого разные: иногда экологические тенденции, иногда стремление к практичности или индивидуальности. Стоит помнить, что многие такие практики в СССР возникали не из-за модных идей, а из-за дефицита товаров и ограниченных возможностей.

Однако со временем некоторые из них приобрели новое значение и стали популярными в мире. OBOZ.UA рассказывает о нескольких примерах того, что неожиданно вернулось в современные тренды.

Возвращение стеклянной тары

В советский период стеклянные бутылки почти не выбрасывали. Их мыли и сдавали в пункты приема стеклотары, получая обратно часть денег, заложенных в цену продукта.

Сегодня подобная система работает во многих странах Европы. Бутылки можно сдать в специальные автоматы или пункты приема и вернуть депозитную сумму. Это делается уже не из-за дефицита, а из-за экологической политики и стремления уменьшить количество отходов.

Многоразовые сумки вместо пакетов

В СССР пластиковые пакеты были редкостью, поэтому люди часто пользовались так называемыми авоськами – легкими сетчатыми сумками из прочных нитей.

Сегодня одноразовые пакеты все чаще заменяют многоразовыми сумками из-за экологических соображений. В разных странах популярными стали тканевые или сетчатые сумки для покупок. Они удобны, компактны и позволяют уменьшить использование пластика.

Выращивание овощей и фруктов

В советское время огородничество было распространенным явлением. Многие люди имели дачные участки, где выращивали овощи, фрукты и ягоды.

Сегодня интерес к домашнему выращиванию продуктов снова растет. Люди обустраивают небольшие огороды возле домов или даже выращивают зелень и овощи на балконах и подоконниках. Такая практика часто связана с желанием иметь свежие продукты и контролировать их качество.

Индивидуальный пошив одежды

Из-за дефицита товаров в советский период многие люди шили одежду на заказ в ателье или самостоятельно на дому.

Сегодня индивидуальный пошив снова приобретает популярность, но уже по другим причинам. Некоторые люди стремятся получить одежду, которая лучше сидит по фигуре или имеет уникальный дизайн. Поэтому спрос на услуги частных портных и небольших мастерских постепенно растет.

Подвернутые брюки

Сегодня подвернутые брюки стали привычным элементом моды. Однако изначально это было практичное решение.

В советское время велосипедисты подворачивали штанины, чтобы ткань не попадала в цепь велосипеда. Со временем такой вид переняла молодежь, и он стал элементом повседневного стиля. Сейчас этот прием снова активно используют в современной моде.

