Какие выплаты на детей можно получить в Украине в 2026 году: Гончаренко объяснил, что проголосовала Рада

Народный депутат Алексей Гончаренко дал пояснения, какие выплаты на детей будут действовать с 1 января 2026 года. Верховная Рада проголосовала закон (№13532), который касается этой проблемы.

"50 000 грн будет единовременная денежная помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка; 7 000 грн/мес – помощь по уходу за ребенком до 1 года. Для ребенка с инвалидностью – 10 500 грн/мес; 7 000 грн – помощь в связи с беременностью и родами для женщин, которые не работают официально. Выплачивается за 70 дней до родов", – объяснил нардеп.

Он добавил, если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно – 7 000 грн/мес до достижения ребенком 1 года.

По словам Гончаренко, также будет действовать программа "еЯсла" и пакет малыша и пакет школьника.

""еЯсла" – целевая денежная поддержка для ухода за ребенком от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн/мес, которую можно использовать на оплату детсада, кружков или других услуг ухода. Для детей с инвалидностью 12 000 грн/мес (коэфф. 1,5). "Пакет малыша" – будет предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации его стоимости (можно будет получить с 36 недели беременности). "Пакет школьника" – единовременная выплата 5 000 грн для учеников 1 класса", – отметил Гончаренко.