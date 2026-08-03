Какие вещи были в каждом доме в СССР: сейчас никому не нужны

Сейчас трудно представить, как всего несколько десятилетий назад быт миллионов людей был похож как две капли воды. Во времена СССР выбор вещей определялся не личным вкусом, удобством или индивидуальностью, а тем, что удалось "достать" или выстоять в очереди.

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В каждой типовой квартире стояла одинаковая мебель, а на полках пылились одинаковые предметы роскоши и бытовая техника. Многие из них тогда считались показателем благосостояния или незаменимыми помощниками, а сегодня превратились в никому не нужные артефакты ушедшей эпохи. OBOZ.UA рассказывает о предметах, которым действительно трудно найти применение в современном мире.

Хрустальная посуда

Тяжелые салатницы, графины и массивные бокалы из граненого хрусталя когда-то считались главным символом богатства и успеха. Их годами бережно хранили за стеклом полированных сервантов, доставали исключительно на большие праздники, а после банкета вручную и с особой осторожностью мыли и возвращали обратно на витрину. Сегодня эта громоздкая и неудобная в уходе посуда утратила свою прежнюю ценность: на смену ей пришли легкие, минималистичные и лаконичные стеклянные и керамические изделия, которые удобно мыть в посудомоечной машине и использовать каждый день, а не хранить как музейные экспонаты.

Кружевные салфетки на телевизоре и мебели

Ажурные кружева, связанные крючком, покрывали буквально каждую горизонтальную поверхность в доме – от тумбочек до полированных журнальных столиков. Особенно почетное место такая салфетка занимала на верхушке пузатого кинескопного телевизора, где на нее часто ставили еще и вазочку с цветами. Это делалось не только ради красоты, но и из практических соображений – чтобы защитить дорогую лакированную поверхность мебели и корпуса техники от пыли и царапин. Современная мебель более устойчива к такому износу, а интерьерный дизайн движется в сторону минимализма, поэтому такие салфетки, если и появляются, то скорее как единичный акцент.

Радиоточка

Небольшая пластиковая или деревянная коробка, прикрепленная к стене на кухне и подключенная к специальной розетке, была первым источником новостей в каждом доме. Она работала без перерыва с шести утра до полуночи, будила хозяев звуками гимна, транслировала выпуски новостей, спектакли, детские сказки и точное время. Для многих это была единственная оперативная связь с внешним миром, которую никогда не выключали. Сейчас этот проводной реликт полностью вытеснили современные гаджеты, радиопередачи заменил интернет, а срочные оповещения рассылаются онлайн и через мобильную сеть.

Сервиз "Рыбки"

Этот фарфоровый графин в форме большой рыбы с открытой пастью и шестью маленькими рюмочками-рыбками стоял почти в каждой советской гостиной. Интересно, что по прямому назначению – для распития крепких напитков – его мало кто использовал, ведь пить из таких рюмочек было крайне неудобно. Сервиз выполнял чисто декоративную роль и был обязательным атрибутом "уюта" той эпохи. Зато сейчас люди отдают предпочтение эргономичной и функциональной посуде, а вместо статуэток-пылесборников пространство украшают авторской керамикой или вообще избегают лишнего визуального шума.

Ручная мясорубка

Тяжелая чугунная или алюминиевая мясорубка была настоящим тренажером для рук на советской кухне. Чтобы приготовить фарш, прибор нужно было надежно прикрутить винтом к краю стола (иногда подкладывая дощечку, чтобы не испортить столешницу) и изо всех сил крутить ручку. Процесс требовал немалых физических усилий и времени. На смену этим чугунным монстрам давно пришли компактные электрические мясорубки, кухонные комбайны и блендеры, которые выполняют всю работу за считанные секунды одним нажатием кнопки. К тому же готовый фарш можно купить практически в любом супермаркете.

Стационарные телефоны

Дисковый или кнопочный телефон на проводе занимал почетное место в прихожей или гостиной. А номера телефонов друзей и родных заучивали наизусть или бережно записывали в бумажную записную книжку. Сегодня проводная связь в домах практически исчезла, полностью уступив место более функциональной мобильной связи. Да и звоним мы в основном через интернет.

Кипятильники

Маленькая металлическая спираль с проводом и вилкой была незаменимой вещью в быту, а особенно – во время поездок. С помощью кипятильника за минуту можно было нагреть кружку воды для чая или даже целое ведро для стирки и мытья, если отключали горячую воду. Прибор был пожароопасен и требовал постоянного присмотра, ведь забытая в воде спираль мгновенно сгорала или вызывала короткое замыкание. В современном мире кипятильники окончательно уступили место безопасным электрочайникам с автоотключением, термопотам и бытовым водонагревателям.

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