Какие цветы надо покупать зимой, чтобы поднять настроение: цвет имеет значение

С наступлением холодных и пасмурных январских дней многие люди часто испытывают падение настроения и энергии, поддаваясь зимней хандре. Низкая температура также, конечно, не помогает.

Шелли Дэвис, эксперт по цветам в Flying Flowers, предложила порадовать себя среди зимы цветами определенного цвета, чтобы поднять себе настроение и украсить жилье, пишет Express.

Вечнозеленые растения

В пасмурные зимние месяцы добавление большего количества зелени в ваш дом может помочь улучшить атмосферу. Зеленый цвет тесно связан с эмоциями удовольствия, облегчения и радости, а также он привносит нотку природы внутрь, делая пространство свежее и ярче.

Так, растения с зелеными листьями, такие как пуансеттии, также могут помочь оживить серые зоны, добавив жизненной силы и тепла.

Желтые орхидеи и розы

Использование мягких, солнечных оттенков может мгновенно освежить комнату. Желтый, цвет, который чаще всего ассоциируется со счастьем, вселяет тепло и позитив, делая комнаты ярче и бодрее в холодные месяцы.

Для мгновенного улучшения настроения идеальным выбором являются орхидеи цимбидиум с их изящными желтыми цветами. Эти цветы цветут неделями и хорошо адаптируются к более прохладным условиям в помещении, обеспечивая им процветание в течение всей зимы. Желтые розы не менее эффектны, предлагая сияющий, веселый луч солнца в помещении, когда это больше всего нужно.

Оранжевые розы

Оранжевый цвет, синоним радости, восторга и игривости, идеально подходит для добавления энергии в зимние интерьеры. Его теплые, динамичные оттенки вселяют ощущение жизненной силы и живости в дом, делая пространство более уютным.

Чтобы без труда передать это тепло, оранжевые розы – отличный выбор. Они не только обеспечивают яркий всплеск цвета, но и остаются свежими в вазе в течение недели или дольше с минимальным уходом, обеспечивая длительную яркость, когда это больше всего нужно.

Красные растения

Красный, яркий и бодрый оттенок, ассоциирующийся с любовью, жизненной силой и стимуляцией, может стать отличным дополнением к вашему дому, чтобы бороться с вялостью, которую часто ассоциируют с зимой. Он также считается счастливым цветом, особенно в китайской культуре, где он символизирует процветание, радость и удачу. Его традиционно используют во время празднования китайского Нового года, чтобы создать положительные вибрации и развеять старую энергию.

