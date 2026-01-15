Какие комнатные растения не стоит выращивать: мнение экспертов

Хотя комнатные растения добавляют дому красоты и уюта, это не значит, что вы можете взять первый попавшийся вазон, принести его домой и без труда превратить его в роскошный цветок. Некоторым видам нужны условия, которые почти невозможно воспроизвести в обычной квартире, тогда как другие могут быть опасными для домашних животных, детей или аллергиков.

Блог Марты Стюарт проконсультировался с профессиональными садоводами, чтобы узнать, какие растения лучше не заводить дома, если не хотите разочароваться. Хотя эксперты утверждают: в мире флоры редко случается категорическое "никогда", однако существует немало популярных видов, которые создают гораздо больше проблем, чем приносят радости. Вот список растений, которые профессионалы не советуют заводить дома.

Кротон (Кодиеум)

Для большинства любителей цветов кротон – это сплошная головная боль. Его яркие разноцветные листья выглядят эффектно, но удержать эту красоту в помещении крайне трудно. Если у вас нет идеального освещения и вы хоть раз забудете о поливе, растение начнет страдать. Чтобы листья не теряли цвет и не осыпались, кротону нужен мощный свет круглый год, а сухой воздух зимой мгновенно привлекает к растению паутинного клеща. Поэтому, если вы все же решитесь, держите его летом на террасе, а не мучайтесь с ним в гостиной.

Большинство видов пальм

Тропические красавицы как правило в квартирах чувствуют себя довольно плохо и могут заразить проблемами другие растения. Они часто становятся магнитом для вредителей – клещей и щитовок. К тому же пальмам нужна очень высокая влажность и много света, что редко встречается в наших домах. Даже довольно устойчивая хамедорея требует гораздо больше внимания, чем обычные вазоны.

Фикус лировидный

Несмотря на бешеную популярность в инстаграме, этот фикус – настоящий капризуля. Он ненавидит перемены: перестановка с места на место, малейшие погрешности в поливе или недостаточный свет заставляют его сбрасывать листья. Для новичков это точно не лучший выбор. Эксперты называют лировидный фикус замечательным растением, которое выживает дома едва ли не труднее всего.

Стрелиция

Вид у нее во время цветения чрезвычайно эффектный, поэтому для многих любителей домашней зелени она является объектом мечты. Но стрелиция крайне требовательна к стабильности условий, в которых ее содержат. Проблему представляют также ее габариты. Растение вырастает огромным, ему трудно найти место в обычной комнате. И даже если вы справитесь и стрелиция у вас выживет, шансы на то, что она зацветет в домашних условиях, почти нулевые.

Некоторые виды папоротников

Папоротники создают атмосферу лесной свежести, но с ними надо быть осторожными. Определенные виды (например, щитник или безщитник) выделяют в воздух огромное количество спор, что может испортить качество воздуха в доме и спровоцировать аллергию. Хотите завести папоротник? Не проблема. Просто придется потратить определенное количество времени на подбор конкретного вида. Эксперты советуют выбирать "безопасные" виды, такие как асплениум, даваллия или микросорум.

Хищные растения умеренного климата

Венерина мухоловка и североамериканская саррацения привлекают своей необычностью – они имеют причудливый вид и умеют ловить насекомых. Но обе совершенно не приспособлены к жизни в квартире. В природе они растут на солнечных болотах и зимой обязательно впадают в спячку. Поэтому, если у вас нет места в холодильнике, чтобы хранить там спящее растение зимой, оставьте зеленую хищницу на улице.

"Подарочные" растения

Многие растения, которые мы покупаем в супермаркетах в ярких обертках (хризантемы, миниатюрные розы, гортензии или азалии), предназначены для того, чтобы приносить радость временно. В помещениях они долго не выживают. Этим видам нужен холодный период покоя на свежем воздухе. В квартире они быстро истощаются и погибают, так как не получают необходимого зимнего отдыха.

