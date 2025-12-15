Какие цветы можно поставить в ванной: виды, которые обожают влагу

Добавить живые растения в ванную комнату — один из самых простых способов сделать ее уютной и похожей на спа-салон. Однако не каждое растение выдержит высокую влажность, пар от душа и часто ограниченное освещение.

Главное правило — выбирать виды, которые естественно адаптированы к таким условиям, чтобы они не только выживали, но и радовали пышным ростом. Эксперты по уходу за комнатными растениями рекомендуют обращать внимание на тропические виды, любящие влагу.

Такие растения не только очищают воздух, но и добавляют эстетики и свежести.

Папоротник

Папоротник "Птичье гнездо" родом из тропиков Юго-Восточной Азии прекрасно чувствует себя во влажном воздухе ванной, где пар от душа способствует его росту и предотвращает подсохшие кончики листьев. Она толерантна к слабому освещению, поэтому подходит даже для ванных без яркого солнца.

Платицериум

Еще один тропический папоротник, который обожает влагу и может расти без почвы — как эпифит на деревьях в природе. Его можно крепить на деревянную доску и вешать на стену, что делает его идеальным декором для ванной с немного более ярким светом.

Нефролепис (классический папоротник)

Классический пышный папоротник, который часто видят в подвесных корзинах. Он любит высокую влажность и не требует много солнца, но чувствителен к сквознякам и резким изменениям температуры.

Алоказия

Крупнолистная тропическая красавица, которая процветает в ярких и влажных ванных с окном. Избегайте прямого солнца, чтобы не обжечь листья.

Потос

"Неубиваемая" лиана, которая терпит низкий свет, нерегулярный полив и высокую влажность. Быстро растет, идеально для подвесных горшков или полок.

Аэрофиты

Эти растения не нуждаются в почве и обожают парную атмосферу ванной. Размещайте их возле окна с непрямым светом для наилучшего роста.

Алоэ вера

Хотя не нуждается в чрезмерной влаге, прекрасно чувствует себя в ванной. Любит яркий свет у окна.

Калатея

Растение с яркими узорчатыми листьями, которое хорошо реагирует на влажность и терпит тень. Добавляет цвета и элегантности для темных ванных.

Кодиеум

Яркое растение с красочными листьями, привыкшее к тропическому климату. Нуждается в непрямом свете 4-6 часов в день, чтобы сохранить цвета, и регулярной пересадке.

Сансевиерия

Чрезвычайно выносливое растение, которое безразлично к уровню влажности и освещения. Полива раз в 2-3 недели ему достаточно. Вертикальные листья растения добавляют положительной энергии и экономят место.

Плющ английский

Создает уютную атмосферу, любит среднюю влажность и непрямой свет. Прекрасно чувствует себя на полках или у окна.

Фиалка

Компактное цветущее растение для добавления цвета. Нуждается в постоянной влажности почвы, но без попадания воды на листья. Ей подходит яркий, но не прямой свет.

Спатифиллум

Элегантное растение с белыми цветами, которое любит тепло, влажность и слабый свет. Полив раз в неделю. Особое внимание — растение токсично для животных и детей.

Драцена Сандера

Это растение не требует лишнего внимания. Любит влажность и тень, создает спокойную спа-атмосферу. Растет в воде или почве.

Орхидея фаленопсис

При правильных условиях — тепла, влага и непрямой свет — цветет обильно. Используйте специальный субстрат и поливайте осторожно.

