Какие растения в саду нужно обрезать в августе: инструкция для новичков

Август играет важную роль в уходе за декоративным садом. В конце лета многие многолетники, кустарники и вьющиеся растения уже заканчивают цветение и постепенно готовятся к холодному сезону.

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Правильно проведенная обрезка помогает растениям не тратить питательные вещества на созревание семян, сохранять аккуратную форму и укреплять корневую систему. OBOZ.UA рассказывает, какие культуры после удаления отцветших частей даже могут зацвести повторно.

Дельфиниум может выпустить новые цветоносы

После завершения первой волны цветения цветоносы дельфиниума можно срезать почти у самого основания. При достаточном поливе и подкормке многие сорта способны снова зацвести в конце лета или в начале осени.

Такую обрезку проводят только на здоровых и достаточно крепких растениях. Ослабленные кусты лучше не заставлять тратить силы на повторное цветение.

Пионам оставляют здоровую листву

Если после цветения на пионах остались сухие цветоносы, в августе их следует удалить. Также можно срезать листья с признаками грибковых заболеваний или повреждений вредителями.

Полностью обрезать зеленую часть куста в конце лета не нужно. Благодаря здоровой листве пион продолжает получать питательные вещества, необходимые для закладки цветочных почек на будущий сезон.

Лаванду слегка подстригают

После окончания цветения у лаванды удаляют сухие цветоносы и примерно треть молодых зеленых приростов. Легкая стрижка помогает кусту оставаться густым и компактным.

Старые одревесневшие ветки трогать не рекомендуется. Лаванда плохо восстанавливается после глубокой обрезки такой части куста.

Флоксы очищают от сухих соцветий

После цветения у флоксов удаляют увядшие соцветия. Благодаря этому растение не будет направлять силы на образование семян, а клумба будет выглядеть более опрятно.

Одновременно можно вырезать поврежденные, больные и слишком слабые стебли. Это улучшит проветривание куста и поможет снизить риск распространения грибковых заболеваний.

Розам нужна только санитарная обрезка

В августе розы нередко продолжают или повторяют цветение. В этот период с кустов срезают увядшие цветы, сухие бутоны, сломанные и поврежденные побеги.

Сильную формирующую обрезку лучше отложить. Она может спровоцировать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть и созреть до наступления заморозков.

Колокольчики и котовник могут зацвести еще раз

После завершения основного цветения у колокольчиков и котовника удаляют старые цветоносы. Такая обрезка стимулирует появление молодых побегов и в некоторых случаях способствует повторному осеннему цветению.

Обрезанные кустики также становятся более компактными, лучше проветриваются и аккуратнее смотрятся на клумбе.

С клематисами нужно быть осторожными

Августовская обрезка клематисов зависит от того, к какой группе относится конкретный сорт. После завершения цветения у растений второй и третьей групп можно удалять отцветшие части побегов в соответствии с рекомендованной для них схемой.

Перед началом работы важно точно определить группу обрезки. Чрезмерное укорачивание неправильных побегов может привести к тому, что в следующем году клематис не зацветет.

Крупнолистные гортензии лучше не обрезать

В конце лета не стоит проводить сильную обрезку крупнолистных гортензий. Они закладывают цветочные почки на побегах предыдущего года, поэтому их удаление может лишить растение будущего цветения.

В августе достаточно удалить сухие, больные или сломанные ветки. Основную формировку куста проводят в период, рекомендованный именно для конкретного вида гортензии.

Августовская обрезка должна быть умеренной и продуманной. Прежде всего следует удалять отцветшие соцветия, поврежденные стебли и больные листья, избегая чрезмерного укорачивания здоровых побегов. Такой уход поможет растениям завершить сезон без лишнего стресса и лучше подготовиться к зиме.

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