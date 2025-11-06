Какие растения нельзя держать на подоконнике зимой: не терпят холода
Зимой подоконник часто кажется самым удобным местом для комнатных растений благодаря солнечному свету. Однако с наступлением холодов он становится потенциально опасным. Холодный воздух от стекла и горячие батареи создают резкие перепады температур, которые негативно влияют на большинство тропических видов.
Такие условия приводят к пожелтению, увяданию или опадению листьев. OBOZ.UA рассказывает, какие растения особенно чувствительны к холоду и не выдерживают пребывания на подоконнике зимой.
Орхидея
Корни орхидей чрезвычайно чувствительны к холоду. Если горшок стоит на холодном подоконнике, нижняя часть быстро переохлаждается, что может привести к загниванию.
Чтобы избежать этого, подложите деревянную подставку или кусок пенопласта, не открывайте окно резко, а температуру поддерживайте в пределах +18...+24°C.
Сенполия
Нежные листья фиалки мгновенно реагируют на сквозняки: становятся мягкими, темнеют, а бутоны засыхают.
Ей нужно постоянное тепло и покой – примерно +22°C и отсутствие прямых потоков холодного воздуха. Зимой фиалка будет чувствовать себя лучше на столике у окна, а не на самом подоконнике.
Фикус
Несмотря на репутацию выносливого комнатного растения, фикус реагирует на малейшее снижение температуры. Если ночью у окна холодно, он начинает сбрасывать листья.
Чтобы избежать этого, поставьте фикус на расстоянии от окна или воспользуйтесь термоизолирующей подставкой. Оптимальная температура – +20...+24°C без резких колебаний.
Калатея
Калатея очень теплолюбива. Даже несколько дней в прохладе вызывают у нее "стрессовую реакцию": края листьев подсыхают, пластины скручиваются, рисунок тускнеет.
Держите ее подальше от стекла – идеальная температура +20...+25°C при высокой влажности. Зимой калатеи лучше жить на полке или в теплой части комнаты.
Спатифиллум
Спатифиллум – одно из самых популярных растений, но красота напрямую зависит от микроклимата. Холодный воздух от окна приводит к увяданию и пожелтению листьев, а цветение останавливается.
Держите спатифиллум в нескольких метрах от окна, возле источника рассеянного света – и он продолжит радовать белоснежными лепестками даже зимой.
Зимой цветоводы советуют создавать для растений "тепловую буферную зону": ставить их чуть дальше от стекла, а под горшки класть изолирующие материалы: деревянные или пенопластовые подставки. Так вы защитите корни от холода, а листья – от пересушенного воздуха батарей.
