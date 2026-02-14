Какие растения не стоит выращивать в собственном дворе: список

Каждый хозяин мечтает о цветущем, ухоженном дворе, который радует глаз с весны до поздней осени. Но иногда растения, которые кажутся идеальными, могут превратиться в проблему. Некоторые популярные декоративные виды обладают инвазивными свойствами.

Такие растения агрессивно захватывают территорию, подавляя другие насаждения. Поэтому перед посадкой стоит узнать, не станет ли выбранная культура угрозой для вашего сада и окружающей среды.

Что такое инвазивные растения и почему они опасны

Инвазивные виды – это растения, которые активно размножаются и распространяются за пределами своей естественной территории. Они быстро захватывают новые площади, вытесняют местные культуры и уменьшают биоразнообразие.

Такие растения часто:

не имеют естественных вредителей в новой среде;

активно размножаются семенами или корневыми побегами;

образуют густые заросли, подавляющие другие растения;

не поддерживают достаточно насекомых и птиц.

Даже если они продаются в садовых центрах, это не гарантирует их экологической безопасности.

Растения, которые лучше не сажать возле дома

Будлея

Этот яркий куст привлекает бабочек и часто используется в декоративных садах. Однако буддлея активно размножается самосевом и быстро захватывает открытые территории. В теплых регионах она не переходит в полный покой зимой, что способствует ее распространению. Кроме того, она не является полноценным кормовым растением для гусениц.

Английский плющ

Популярный почвопокровный и вьющийся вид, который легко выходит из-под контроля. Он может оплетать деревья, разрушать фасады и водостоки, а также душить местную растительность. Плющ образует густой покров, препятствующий росту других культур.

Глициния китайская и японская

Роскошная цветущая лиана способна стремительно разрастаться. Ее мощная корневая система и длинные побеги угнетают молодые деревья и другие растения. Без постоянного контроля глициния быстро превращается в агрессивный вид.

Японская жимолость

Душистая и быстрорастущая, она активно вытесняет местные виды. Легко адаптируется к различным условиям и формирует плотные заросли.

Барвинок

Казалось бы, идеальный почвопокровный вариант – неприхотлив и вынослив. Но именно это делает его проблемным: он образует густой ковер, который подавляет все под собой и практически не имеет ценности для местной фауны.

Бересклет крылатый

Известен своим ярким осенним окрасом. Семена распространяются птицами, из-за чего куст быстро колонизирует леса и луга, вытесняя местные виды.

Бирючина

Популярна для создания живых изгородей, но образует густые заросли, затеняющие все вокруг. Быстро распространяется и может стать доминантной культурой.

Тропический ваточник

Привлекает бабочек, но в теплых регионах не отмирает зимой. Это способствует накоплению паразитов, которые вредят популяции бабочек.

