Какие растения не стоит обрезать в марте: могут вообще не зацвести

Обрезка – одна из важнейших процедур в уходе за садом, ведь помогает поддерживать здоровый рост растений, красивую форму и опрятный вид участка. Уже в марте некоторые растения имеют сформированные цветочные почки, поэтому слишком раннее вмешательство может лишить их цветения.

Кроме того, срезка отдельных культур в начале весны может уничтожить укрытие и источники пищи для дикой природы, пока еще держится прохлада. Эксперты рассказали, какие растения в марте лучше оставить в покое.

Почему не все растения можно обрезать весной

Весенняя обрезка часто кажется логичным шагом: сад просыпается после зимы, и хочется сразу привести все в порядок. Но для некоторых декоративных кустарников и многолетников март – неудачное время для такой процедуры.

Как объяснил Деймон Абди, ассистент-профессор ландшафтного садоводства из Университета штата Луизиана, проблема в том, что отдельные растения закладывают цветы заранее – еще на старых побегах. Если обрезать их слишком рано, можно просто удалить будущее цветение.

Азалия

Азалии – одни из самых эффектных весенних многолетников, которые украшают сад обильными цветами разных оттенков. Но именно из-за раннего формирования бутонов они очень чувствительны к несвоевременной обрезке.

По словам Деймона Абди, если обрезать азалии слишком рано, можно срезать цветочные почки еще до того, как они раскроются. Именно поэтому серьезную обрезку лучше отложить до завершения цветения – тогда у растения будет лето, чтобы заложить новые почки на следующий сезон.

Гортензия крупнолистная

Крупнолистная гортензия известна своими крупными соцветиями, которые появляются в конце весны или в начале лета. Цвет ее цветов может меняться в зависимости от кислотности почвы и наличия питательных веществ.

В то же время именно с гортензиями садоводы часто ошибаются, потому что не все сорта обрезают одинаково. Как отмечает эксперт, крупнолистные гортензии цветут на старой древесине, а значит преждевременная обрезка уберет те почки, которые должны были бы дать цветы.

Гортензия дуболистная

Дуболистная гортензия также относится к тем растениям, которые не стоит трогать в марте. Она, как и крупнолистная, формирует цветение на старых побегах.

Деймон Абди объяснил, что слишком ранняя обрезка в этом случае также означает потерю будущей декоративности. А вред двойной, ведь это растение ценится не только за красивые цветы, но и за выразительную листву.

Декоративные травы

Декоративные травы часто оставляют в саду на зиму не только для красоты, но и для пользы. Они создают фактурный зимний пейзаж и одновременно служат убежищем для мелкой живности.

Как отметил Деймон Абди, в холодных регионах с обрезкой декоративных злаков лучше подождать. Он подчеркивает, что они дают укрытие дикой природе в холодное время, а потому в прохладном климате обрезку целесообразно отложить как минимум до начала или середины апреля. В более теплых регионах, где угроза сильных холодов уже миновала, злаки могут быть обрезаны и в марте для стимуляции нового роста.

Сирень

Сирень – один из самых любимых весенних кустарников в садах умеренного климата. Она зацветает одной из первых и дарит душистые соцветия белых, сиреневых, розовых или нежно-голубых оттенков.

Эксперт предостерегает: если обрезать сирень слишком рано, это существенно уменьшит силу цветения. То есть весной вместо пышного ароматного куста можно получить значительно более скромный результат.

