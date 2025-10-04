Какие растения надо подкормить осенью: советы для дачников

Осень – не только пора сбора урожая и уборки участка, но и важное время для подготовки растений к зимовке. Именно сейчас стоит позаботиться о тех культурах, которые нуждаются в дополнительных питательных веществах, чтобы весной радовать обильным цветением и урожаем.

Важно знать: подпитывать нужно не все подряд, ведь чрезмерные удобрения могут навредить. Эксперты рассказали, какие растения стоит подкормить перед зимой.

Газоны из холодостойких трав

Правильно выбранное удобрение поможет укрепить корневую систему и подготовить траву к зиме.

В это время не стоит использовать средства с высоким содержанием азота, который стимулирует зеленый прирост и быстро вымерзает.

Лучше отдать предпочтение специальным осенним удобрениям с содержанием калия, повышающим устойчивость к морозам, засухе и болезням. Такой уход обеспечит густой и здоровый газон следующим летом.

Деревья и кустарники

Не все деревья и кусты нуждаются в удобрениях осенью, но молодые растения или те, что были пересажены в этом году, обязательно следует подкормить. Это поможет им адаптироваться и укорениться на новом месте.

Важно правильно выбрать время: не слишком рано, чтобы не стимулировать появление молодых побегов, которые вымерзнут зимой, но и не слишком поздно, чтобы растения успели усвоить питательные вещества. Лучше всего выбирать фосфорно-калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают выносливость.

Плодовые культуры

Фруктовые деревья и кусты закладывают почки будущего урожая уже осенью. Поэтому после сбора плодов стоит позаботиться об их подкормке.

В это время категорически не рекомендуется использовать азотные удобрения – они стимулируют избыточный рост зелени, которая сразу же страдает от холодов. Зато уместными будут фосфорные и калийные препараты, например, фосфоритная мука и калийная соль. Такая подкормка поможет деревьям и кустам пережить зиму и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.

