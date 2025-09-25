Где хранить дрова, чтобы всегда были сухими: полезные советы

Дрова остаются одним надежных источников тепла. Они нужны не только для обогрева дома, но и для печей, бань или приготовления пищи на открытом воздухе. Но чтобы древесина горела хорошо и отдавала максимум энергии, ее надо правильно хранить.

Сырые дрова быстро теряют качество, трудно разгораются, дают больше дыма и меньше тепла. Именно поэтому важно знать, где и как складывать запасы, чтобы они всегда оставались сухими и пригодными к использованию. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Как правильно укладывать дрова для сушки

Чтобы дрова быстро просыхали, им нужна хорошая циркуляция воздуха. Если вы складываете их у стены, оставьте минимум 5 см промежутка. Это защитит как древесину, так и стену от влаги и плесени. Лучшее место – сухое и с накрытием от дождя или снега.

Рекомендуется также время от времени переворачивать поленья, чтобы они равномерно высыхали со всех сторон. Особенно это важно, если дрова успели намокнуть после дождя.

Еще один секрет – никогда не класть дрова непосредственно на землю. Влага из почвы быстро испортит древесину. Оптимальное решение – поднять их на поддон, рейки или специальную основу примерно на 20 см от земли.

Где хранить дрова для камина

Есть несколько вариантов в зависимости от того, где вам удобнее держать запасы:

Внутри дома : если камин только для уюта, небольшое количество дров можно сложить в специальной нише возле него или под топкой. Это не только практично, но и эстетично. Под действием тепла от камина поленья подсушиваются еще лучше.

: если камин только для уюта, небольшое количество дров можно сложить в специальной нише возле него или под топкой. Это не только практично, но и эстетично. Под действием тепла от камина поленья подсушиваются еще лучше. Специальная мебель и аксессуары : в магазинах доступны декоративные стойки, полки, корзины и даже скамейки для хранения дров – они хорошо вписываются в интерьер.

: в магазинах доступны декоративные стойки, полки, корзины и даже скамейки для хранения дров – они хорошо вписываются в интерьер. На улице подойдет укрытие или сарай, защищающий дрова от дождя и снега, обеспечивая надлежащую вентиляцию.

Не забывайте: лучшее топливо для камина – это хорошо высушенные дрова, которые хранились в правильных условиях не менее года.

