Какие растения любят золу, а какие нет: как правильно и когда подкармливать

Зола – это богатое на калий, фосфор и кальций натуральное удобрение, раскисляет почву и лучше всего подходит для томатов, картофеля, капусты, огурцов, лука и ягодных кустов.

Видео дня

Нельзя вносить золу под ацидофилы (любители кислых почв): голубику, гортензию, рододендрон, хвойные и щавель. Подкармливают растения раствором (1 стакан на 10 л воды) или опудривают сухим веществом, пишет OBOZ.UA.

Какие растения любят золу

Огородные культуры: помидоры, огурцы, капуста, картофель, свекла, перец, лук, чеснок, тыквенные (кабачки, тыквы).

Ягодные кусты и плодовые деревья: смородина, малина, клубника, виноград, вишня, слива.

Цветы: розы, пионы, клематисы, лилии.

Какие растения не любят золу (из-за снижения кислотности)

Огородные и садовые культуры: голубика, брусника, клюква, щавель, редис.

Декоративные культуры: гортензия, рододендрон, азалия, вереск, хвойные (ель, сосна), папоротник.

Как правильно подкармливать золой

Сухое внесение: при перекопке почвы (весной или осенью) вносят 100-200 г на 1 кв. м. Можно добавлять по 1-2 столовые ложки непосредственно в лунки при посадке рассады.

Полив (настой): 1 стакан (около 200 г) золы размешать в 10 л теплой воды. Настаивать 1-2 суток, процедить и поливать под корень.

Опудривание: посыпание золой вокруг растений защищает от слизней и тли.

Но не используйте пепел, полученный от сжигания мусора, пластика, цветной бумаги или окрашенного дерева. Лучший пепел – из березы, дуба или плодовых деревьев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое натуральное средство поможет отпугнуть большинство вредителей в саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.