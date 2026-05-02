Как избавиться от вредителей в саду без химикатов: натуральное средство

Апельсиновые кожуры содержат такие питательные вещества, как азот, фосфор и калий, которые необходимы для роста и развития растений. Разлагаясь, они постепенно высвобождают эти вещества в почву и улучшают ее структуру. Именно поэтому они являются прекрасным дополнением к компосту или натуральному удобрению.

В то же время, апельсиновая кожура также содержит натуральные соединения, которые действуют как защита от вредителей. Запах цитрусовых не привлекает многих насекомых, а это значит, что мы можем уменьшить их влияние на растения с помощью очень простого трюка, пишет OBOZ.UA.

Сначала кожуру нужно хорошо очистить, высушить, а затем измельчить или нарезать на более мелкие кусочки. Таким образом, они быстрее расщепляются и легче высвобождают питательные вещества.

Затем вы можете добавить их в компост или разместить непосредственно вокруг растений. Когда они контактируют с влагой, они постепенно начинают действовать как естественное удобрение. Результат не мгновенный, но очень эффективен в долгосрочной перспективе – почва становится богаче, а растения устойчивыми.

Одно из самых больших преимуществ апельсиновой кожуры – ее способность бороться с вредителями. Муравьи и тля не переносят запах цитрусовых, особенно из-за соединения d-лимонен, которое действует как природный репеллент.

Для борьбы с муравьями можно использовать сушеную кожуру, измельченную в порошок, и посыпать ею по саду или вокруг растений. Процесс необходимо периодически повторять, поскольку со временем она разрушается или смывается.

Против тли можно приготовить простой раствор. Залейте свежие апельсиновые корки горячей водой, добавьте каплю моющего средства, затем смесь используется как опрыскиватель. Эта смесь прилипает к листьям, а запах эффективно отпугивает вредителей.

