Какие растения чрезвычайно опасны для собак: могут привести к смерти

Будь то утреннее обнюхивание клумб или послеобеденный сон на солнышке, наши собаки проводят значительную часть времени на свежем воздухе. Для многих владельцев собак сад – это место, где они проводят время вместе со своим пушистым другом.

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Однако некоторые из самых распространенных растений, встречающихся в садах, могут представлять серьезную, а в некоторых случаях и смертельную опасность для вашей собаки, пишет OBOZ.UA.

От весенних луковичных растений до классических растений для дачных садов, опасность часто скрывается. Владельцы часто не знают, насколько токсичными могут быть некоторые повседневные растения, и что знание того, что выращивать, а чего избегать, может иметь реальное значение.

Среди растений, которых следует избегать

Луковицы нарциссов: весенний фаворит во многих садах, но луковицы содержат вещества, которые могут вызвать сильную рвоту, диарею и проблемы с сердцем у собак.

Колокольчики: прекрасные и привычные цветы в садах, но их употребление может привести к рвоте, диарее и дискомфорту в животе.

Тис: одна из самых серьезных опасностей, все части растения тиса, включая ягоды, могут быть смертельны для собак, если их съесть.

Плющ: может вызвать слюнотечение, рвоту, диарею и боль в животе

Дельфиниум: также известный как живокост, это растение может вызывать нервно-мышечные эффекты, включая скованность, слабость и дрожь.

Наперстянка: высокие , впечатляющие цветоносы содержат наперстянку, которая может вызвать серьезные проблемы с сердцем.

Аконит: высокотоксичен, может вызвать серьезные желудочно-кишечные, сердечные и неврологические симптомы.

Азалия: попадание внутрь может привести к рвоте, диарее и слюнотечению, а в тяжелых случаях может привести к коме или смерти.

Рододендрон: по степени опасности схож с азалией, но способен вызвать серьезные желудочно-кишечные расстройства и сердечные осложнения.

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