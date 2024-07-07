Какие продукты в СССР можно получить бесплатно: сейчас ситуация изменилась

Когда речь идет об СССР, все сразу вспоминают о дефиците и бедности. Однако не каждый знает, что тогда на полочках были товары, которые можно было получить почти бесплатно.

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Кроме того, некоторые из продуктов, которые были не нужны советским людям, сегодня стоят невероятно дорого. Об этом подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Когда речь заходит о советских продуктах, которые можно было получить бесплатно, логично подумать о том, что это была какая-то обычная пища первой потребности, например, хлеб или молоко, которые выдавали как социальную помощь. Однако на практике за такой базовой едой приходилось отстаивать огромные очереди, а вот деликатесы, на которые никто не обращал внимания, можно было купить или даже просто получить в любой момент.

Крабы

Сегодня любые качественные морепродукты стоят немало, а при СССР крабовое мясо можно было купить прямо на пляже. Правда, спрос оно не имело.

Союзу не удалось наладить экспорт крабов, потому внутренний рынок был перенасыщен. В результате банки с крабовым мясом часто предлагали брать людям с собой просто так, чтобы освободить от них склады.

Морская капуста

Похожая ситуация и с морской капустой. Ее тоже обычно давали просто так. Ламинарии можно было увидеть в каждом магазине, но брать ее не спешили из-за ее цвета и специфического вкуса.

Черная икра

Сегодня человек со средней зарплатой никак не может позволить себе приобрести даже самую маленькую банку черной икры, а в СССР она продавалась наравне с горохом. Однако среди людей она имела совсем небольшой спрос. Единственные, кто регулярно потреблял черную икру – это дети, ведь им деликатес выдавали как лекарство для повышения гемоглобина.

Березовый сок

Березовый сок уже не предлагали совершенно бесплатно, но им были заставлены все магазинные полки. При этом его никто не хотел покупать, поэтому напиток просто создавал иллюзию стабильности и достатка в стране.

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