Как у СССР появились 'неперспективные' деревни и почему их так назвали

Власти СССР принимали немало сомнительных решений, которые приводили к негативным последствиям. Одним из них стало разделение небольших населенных пунктов на перспективные и неперспективные.

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Понятие "неперспективные" деревни появилось в экономической политике 1960-х годов. О его значениях и последствиях рассказывается в энциклопедии истории Украины.

Начало политики "неперспективных" поселений

Во второй половине 1950-х годов происходило укрупнение мелких колхозов. В результате возникли так называемые неперспективные деревни, которые превращали в колхозные бригады. Такие населенные пункты лишали бюджетных средств для развития культурно-образовательных учреждений и торгово-бытовых предприятий.

В то же время некоторые маленькие поселения, в которых жило менее 50 человек, приписывали в ближайшие села. Остальные хутора ликвидировали, а их жители вынуждены были переселяться.

В результате в Украине по состоянию на середину 1960-х годов осталось лишь 8,4 тысяч поселений из 58,5 тысяч.

Причина разделения населённых пунктов

Тоталитарный режим признавал только одну идеализированную форму организации сельскохозяйственного устройства. Поэтому те поселки, которые вряд ли можно было "переделать", называли "неперспективными" и ликвидировали или оставляли почти на произвол судьбы.

В то же время, так называемые перспективные населенные пункты планировали модернизировать. В начале 1960-х годов был принят ряд партийно-правительственных постановлений, в которых определялась группа перспективных сел, в которых должна вестись комплексная застройка. Однако развитие предполагалось только в тех поселках, в которых проживало более 200 человек. Как следствие, значительное количество населенных пунктов стало "неперспективным".

Результат разделения на "перспективные" и "неперспективные" поселки

В середине 60-х годов началась модернизация экспериментальных и показательных селений. На строительство дорог, жилья, газификацию и т.д. были направлены огромные средства. По плану строительство должно было закончиться в 1970 году, но этого сделать не удалось. В конце концов в 1980 году было построено только 19 экспериментально-показательных сел. Опыт, полученный при этом не получил широкого применения из-за чрезмерно высоких финансовых и материально-ресурсных затрат.

В то же время с неудавшимся развитием "перспективных" сел "неперспективные" получали мизерные средства на свое развитие и приходили в упадок. Там не только не строилась новая инфраструктура, водопроводы, дороги, но и закрывались школы, клубы, фермы, магазины. В результате это повлекло за собой отток населения, особенно молодого, в города. Как следствие, начались процессы депопуляции.

В конце концов политика разделения поселков на "перспективные" и "неперспективные" привела к упадку почти 140 тыс. сел по всей территории бывшего СССР.

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