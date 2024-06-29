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Как у СССР появились "неперспективные" деревни и почему их так назвали

Анна Онищенко
Новости. Общество
2 минуты
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Как у СССР появились 'неперспективные' деревни и почему их так назвали

Власти СССР принимали немало сомнительных решений, которые приводили к негативным последствиям. Одним из них стало разделение небольших населенных пунктов на перспективные и неперспективные.

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Понятие "неперспективные" деревни появилось в экономической политике 1960-х годов. О его значениях и последствиях рассказывается в энциклопедии истории Украины.

Начало политики "неперспективных" поселений

Во второй половине 1950-х годов происходило укрупнение мелких колхозов. В результате возникли так называемые неперспективные деревни, которые превращали в колхозные бригады. Такие населенные пункты лишали бюджетных средств для развития культурно-образовательных учреждений и торгово-бытовых предприятий.

В то же время некоторые маленькие поселения, в которых жило менее 50 человек, приписывали в ближайшие села. Остальные хутора ликвидировали, а их жители вынуждены были переселяться.

В результате в Украине по состоянию на середину 1960-х годов осталось лишь 8,4 тысяч поселений из 58,5 тысяч.

Как у СССР появились "неперспективные" деревни и почему их так назвали

Причина разделения населённых пунктов

Тоталитарный режим признавал только одну идеализированную форму организации сельскохозяйственного устройства. Поэтому те поселки, которые вряд ли можно было "переделать", называли "неперспективными" и ликвидировали или оставляли почти на произвол судьбы.

В то же время, так называемые перспективные населенные пункты планировали модернизировать. В начале 1960-х годов был принят ряд партийно-правительственных постановлений, в которых определялась группа перспективных сел, в которых должна вестись комплексная застройка. Однако развитие предполагалось только в тех поселках, в которых проживало более 200 человек. Как следствие, значительное количество населенных пунктов стало "неперспективным".

Как у СССР появились "неперспективные" деревни и почему их так назвали

Результат разделения на "перспективные" и "неперспективные" поселки

В середине 60-х годов началась модернизация экспериментальных и показательных селений. На строительство дорог, жилья, газификацию и т.д. были направлены огромные средства. По плану строительство должно было закончиться в 1970 году, но этого сделать не удалось. В конце концов в 1980 году было построено только 19 экспериментально-показательных сел. Опыт, полученный при этом не получил широкого применения из-за чрезмерно высоких финансовых и материально-ресурсных затрат.

В то же время с неудавшимся развитием "перспективных" сел "неперспективные" получали мизерные средства на свое развитие и приходили в упадок. Там не только не строилась новая инфраструктура, водопроводы, дороги, но и закрывались школы, клубы, фермы, магазины. В результате это повлекло за собой отток населения, особенно молодого, в города. Как следствие, начались процессы депопуляции.

В конце концов политика разделения поселков на "перспективные" и "неперспективные" привела к упадку почти 140 тыс. сел по всей территории бывшего СССР.

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