В СССР выпускали пиво для детей: что это был за напиток

Сейчас реклама пива во всем цивилизованном мире находится под жестким контролем и невозможна без предупреждения о вреде алкоголя. А в СССР она не просто встречалась где угодно – порой можно было увидеть рекламу пива, предназначенного для детей.

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Что это был за напиток, вспоминал OBOZ.UA. Почему в Союзе решили поэкспериментировать с детским пивом и куда оно в итоге делось.

Производство "Детского портера" (Vaikų porteris) началось в 1940-х годах в Литве. По вкусу этот продукт напоминал классический портер – темное пиво с выраженными нотами солода, карамели, кофе и шоколада. Он обладал таким вкусом, поскольку изготавливался на основе ячменного солодового экстракта. В то же время алкоголь в нем отсутствовал, поэтому напиток фактически считался разновидностью газированной воды, разрешенной детям.

Производители активно использовали эту особенность в продвижении. Например, в рекламных материалах Министерства промышленности Литовской ССР, где представлялись пивзаводы "Рагутис" и "Таурас", можно было увидеть фотографии детей, пьющих этот напиток.

Впоследствии подобную продукцию начали производить и в РСФСР – под названием "Солодовый портер". Впрочем, ни этот вариант, ни оригинальный литовский напиток не задержались на рынке надолго, поэтому многие люди, жившие в СССР, даже не догадываются об их существовании.

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