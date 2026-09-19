Какие праздники отмечаются в октябре 2026 года: календарь

Каждый год октябрь в Украине начинается с большого и важного праздника – Дня защитников и защитниц. И это самая важная дата в календаре второго месяца осени.

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Впрочем, не единственная. Какие именно праздники – государственные, церковные, профессиональные и международные – будет отмечать Украина в октябре, выяснял OBOZ.UA. Отметьте эти даты, чтобы не забыть.

1 октября – День защитников и защитниц Украины, Покров, День украинского казачества, Международный день пожилых людей;

2 октября – Международный день ненасилия;

4 октября – День работников образования, Всемирный день животных;

5 октября – Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день учителей;

6 октября – апостола Фомы;

8 октября – День юриста;

9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора;

10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни;

11 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника;

12 октября – День кадровика;

15 октября – Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости;

16 октября – Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;

17 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день борьбы за ликвидацию бедности;

18 октября – День работников пищевой промышленности, апостола и евангелиста Луки;

20 октября – Международный день повара и кулинара, Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера;

23 октября – День работников рекламы;

24 октября – День Организации Объединенных Наций, День маркетолога;

25 октября – День автомобилиста и дорожника;

27 октября – День украинской письменности и языка, мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора Летописца;

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, великомученицы Параскевы Пятницы;

29 октября – День работников службы вневедомственной охраны;

31 октября – Международный день Черного моря.

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