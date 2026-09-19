Какие праздники отмечаются в октябре 2026 года: календарь
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Каждый год октябрь в Украине начинается с большого и важного праздника – Дня защитников и защитниц. И это самая важная дата в календаре второго месяца осени.
Впрочем, не единственная. Какие именно праздники – государственные, церковные, профессиональные и международные – будет отмечать Украина в октябре, выяснял OBOZ.UA. Отметьте эти даты, чтобы не забыть.
1 октября – День защитников и защитниц Украины, Покров, День украинского казачества, Международный день пожилых людей;
2 октября – Международный день ненасилия;
4 октября – День работников образования, Всемирный день животных;
5 октября – Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирный день учителей;
6 октября – апостола Фомы;
8 октября – День юриста;
9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора;
10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Европейский день борьбы против смертной казни;
11 октября – День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника;
12 октября – День кадровика;
15 октября – Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости;
16 октября – Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;
17 октября – День работников целлюлозно-бумажной промышленности, Международный день борьбы за ликвидацию бедности;
18 октября – День работников пищевой промышленности, апостола и евангелиста Луки;
20 октября – Международный день повара и кулинара, Всеукраинский день борьбы с раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера;
23 октября – День работников рекламы;
24 октября – День Организации Объединенных Наций, День маркетолога;
25 октября – День автомобилиста и дорожника;
27 октября – День украинской письменности и языка, мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора Летописца;
28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, великомученицы Параскевы Пятницы;
29 октября – День работников службы вневедомственной охраны;
31 октября – Международный день Черного моря.
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