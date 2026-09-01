Когда отмечается Покров в 2026 году: дата

Покров Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых церковных праздников в Украине. На протяжении многих лет его отмечали 14 октября, однако после перехода церквей на новый календарь дата празднования изменилась.

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В 2026 году Покров Пресвятой Богородицы будут отмечать 1 октября. OBOZ.UA рассказывает об истории и новой дате праздника.

Почему Покров теперь 1 октября

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Им также пользуется Украинская греко-католическая церковь.

После календарной реформы даты большинства церковных праздников, имеющих постоянный день празднования, сдвинулись на 13 дней раньше по сравнению со старым стилем.

Именно поэтому Покров, который ранее праздновался 14 октября, теперь приходится на 1 октября.

Официальное церковное название праздника – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Что означает праздник Покрова

Покров посвящен заступничеству Божьей Матери и имеет древнюю историю. В украинской традиции этот праздник приобрел особое значение благодаря казачеству.

Запорожские казаки считали Богородицу своей небесной покровительницей и заступницей. В ее честь освящали церкви на Сечи, а образ Покрова занял важное место в украинской культуре и религиозной традиции.

Именно поэтому Покров на протяжении веков был для украинцев не только церковным праздником, но и символом защиты и покровительства.

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