Какие плодовые деревья следует сажать осенью: до зимы успеют прижиться

Обустраивая свой сад, никогда не пропускайте первую половину осени – это удачный сезон, чтобы украсить участок новыми растениями. В частности это хорошее время для высадки плодовых деревьев.

Блог Марты Стюарт узнал у профессиональных садоводов, деревья каких пород стоит высаживать именно в сентябре и октябре. До холодов они успеют прижиться и успешно проснутся и начнут расти весной.

Яблоня

Яблоня отлично подходит для осенней посадки, поскольку эти деревья особенно зимостойкие. Главный трюк в том, чтобы выбрать правильный сорт. Он должен хорошо переносить холода, быть устойчивым к болезням и легким в выращивании. Не забудьте о регулярном поливе во время укоренения и накройте приствольный круг слоем мульчи толщиной 7-8 сантиметров.

Вишня и черешня

Некоторые сорта этих деревьев готовы к сбору урожая уже в мае, поэтому их посадка осенью может обеспечить вам более быстрый первый урожай. Поливайте недавно посаженные деревья для правильного укоренения. Буквально за год вишня и черешня должны стать устойчивыми к внешним условиям и хорошо адаптироваться к окружающей среде.

Груша

Посадка груши осенью позволит ей избежать стресса от жаркой погоды. В осенней прохладе дерево лучше укореняется, особенно если достаточно его поливать. Однако имейте в виду, что молодые груши уязвимы к фитофторозу, черной пятнистости и тле. Чтобы защитить их от этих проблем, собирайте опавшие листья осенью в саду – в них могут прятаться возбудители болезней и вредители.

Персик

Персиковое дерево не так морозостойко, как яблоня или груша, но посадка его в сентябре или октябре, когда у него будет время укорениться до холодов, может помочь ему пережить зиму. Но не затягивайте. Потому что даже малейшие заморозки, пока персик укореняется, могут стать губительными для него.

Хурма

Хурма не так распространена для выращивания в собственном саду. Однако существуют сорта, которые можно вполне успешно выращивать в украинском климате. На них и надо ориентироваться. И уже через несколько лет вы сможете снять первый урожай.

