Какие овощи нельзя сажать возле свеклы: почему так

Свекла – одна из самых популярных культур на огороде, но даже она может потерять урожайность из-за неправильного соседства. Некоторые овощи стимулируют свеклу к активному росту, другие же угнетают ее, отбирая питательные вещества и свет.

Ошибки в совместимости культур могут привести к мелким корнеплодам и частым болезням. Эксперты рассказали, какие овощи не стоит сажать возле свеклы и почему это важно.

Возле каких овощей свекла растет лучше всего

Перед тем как говорить о нежелательных соседях, стоит вспомнить о хороших. Свекла хорошо чувствует себя рядом с:

морковью;

луком;

редисом;

репой;

Эти культуры не только не мешают друг другу, но и положительно влияют на почву. Морковь и репа улучшают структуру почвы. Редис уменьшает риск грибковых заболеваний.

Также хорошими соседями считаются капустные культуры – брокколи, цветная капуста, кольраби, савойская и пекинская капуста.

Какие овощи нельзя сажать возле свеклы

Бобы и фасоль

Бобовые культуры активно потребляют питательные вещества из почвы. Они конкурируют со свеклой за азот и другие микроэлементы, из-за чего корнеплоды могут формироваться слабыми и мелкими.

Чеснок

Хотя чеснок часто считается универсальным соседом, для свеклы он не лучший вариант. Обе культуры требуют значительного количества питательных веществ, поэтому могут подавлять друг друга.

Шпинат

Свекла и шпинат принадлежат к одному ботаническому семейству (амарантовые). Они имеют подобные болезни и вредителей, что повышает риск заражения грядки.

Картофель

Картофель забирает много питательных веществ и создает густую надземную массу, которая может затенять свеклу. А эта культура требует много солнца для формирования сладких, сочных корнеплодов.

Помидоры

Томаты также потребляют значительное количество питательных веществ и могут затенять соседние посадки. Кроме того, обе культуры чувствительны к недостатку влаги.

Почему важно правильное соседство

Свекла любит солнечные участки, легкую, хорошо дренированную почву и достаточное пространство для проветривания

Если растения рядом слишком высокие или густые, свекла будет затененной, а после дождя или полива листья долго будут оставаться влажными. Это создает благоприятные условия для грибковых болезней.

Соблюдение принципов совместимости культур помогает уменьшить конкуренцию за воду и питательные вещества, а также снижает риск вредителей.

Кроме овощей, рядом со свеклой стоит высадить и цветы: бархатцы или ноготки. Они отпугнут тлю, проволочника, личинок майских жуков, гусениц и нематод. Кроме того, эти растения помогают бороться с бактериями, вызывающими гниль корней.

Также отпугивающим действием обладают ароматные травы – мята, кориандр, орегано, кошачья мята.

