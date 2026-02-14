Какие кухонные приборы никогда не следует мыть в посудомойке: они испортятся

Как оказалось, вы можете постепенно уничтожать свои кухонные ножи, моя их в посудомоечной машине.

Вместо того, чтобы позволять им биться о другие столовые приборы в посудомоечной машине, их следует мыть вручную теплой водой с мылом. Однако, этого недостаточно, чтобы предотвратить их порчу, поскольку вам также нужно высушить их мягкой тканью сразу после мытья, чтобы предотвратить ржавчину, пишет OBOZ.UA.

Дело в том, что высокая температура может деформировать ручки, а давление воды бьет лезвие о другие столовые приборы. Это приводит к образованию крошечных сколов, которые мгновенно затупляют край.

В худшем случае они могут даже заржаветь и стать непригодными для использования. Это потому, что поражаются как ручки, так и лезвия.

Влага также приводит к набуханию и хрупкости деревянных ручек. Поэтому для мытья некоторых ножей лучше использовать воду и мягкое средство для мытья посуды.

Единственный вариант использования посудомоечной машины – если нож будет полностью водонепроницаемым (лезвие из нержавеющей стали с синтетической ручкой) и его положат туда без предметов, которые могли бы о него удариться, но все равно, то же самое можно сделать вручную за одну минуту.

