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Какие комнатные растения выбрать новичкам: не требуют особого ухода

Юлия Потерянко
Новости. Общество
4 минуты
1,1 т.
Озеленить свою квартиру совсем несложно даже новичку, если выбрать выносливые растения
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Каждый, кто хотя бы раз пытался украсить свой дом комнатными растениями, знаком с этим чувством отчаяния: листья желтеют, почва превращается то ли в пустыню, то ли в болото, а вазон вместо украшения интерьера превращается в кладбище надежд. Причиной неудачи часто становится неправильный выбор растений.

Дело в том, что далеко не все растения прощают своим хозяевам чрезмерное усердие или забывчивость. Поэтому, если вы только начинаете свой путь в садоводстве, не спешите покупать что-то прихотливое и экзотическое. Существует целый перечень растений, которые хорошо справляются с ошибками в уходе и при этом сохраняют великолепный вид. Издание Interia Kobieta собрало список из целых семи таких растений. Они прекрасно украсят ваш дом и не будут огорчать вас унылым видом, даже если вы забыли их полить.

Прежде чем создавать собственные городские джунгли, стоит спланировать, какой конечный эффект вы хотите получить. Растения с крупными, выразительными листьями сразу привлекают внимание и придают интерьеру характер, а многие из них прекрасно переносят полутень. Это означает, что нам не нужно скучивать все вазоны на подоконнике – их можно смело ставить вглубь комнаты, на пол или на стеллаж, распределяя зелень по всему пространству, а не только у окна. Стоит также смешивать формы: стоячие, свисающие и вьющиеся растения вместе создают эффект густых, многослойных джунглей, а не единичных, одиноких вазонов.

Для тех, кто делает первые шаги, лучшим выбором станут виды, устойчивые к пересыханию, – именно они прощают больше всего ошибок и быстрее всего восстанавливаются. Выбирайте виды, которые не доставят вам много хлопот, и убедитесь, что дело было вовсе не в отсутствии таланта к уходу за растениями в горшках.

Сансевиерия – один из самых простых в выращивании видов.

Сансевиерия

Известное также как тещин язык или щучий хвост, это растение родом из Африки, а его популярность обусловлена не только эффектным внешним видом, но и реальной способностью очищать воздух от токсинов. Сансевиерия хорошо себя чувствует даже там, где другие растения завяли бы – в тени и сухом воздухе офисов или торговых центров. Воды ей нужно немного, она даже любит, когда почва хорошо просыхает. Единственное правило: листья не поливаем, так как они могут начать гнить.

Замиокулькас

Если вы регулярно забываете о поливе или неделями не бываете дома, это ваше растение. Замиокулькас накапливает воду в клубнях и стеблях, поэтому слишком частый полив вредит ему больше, чем его отсутствие. Растение любит светлые или полутенистые места – избегайте темной ванной комнаты без окна, но и остерегайтесь прямых солнечных лучей, которые могут его обжечь. Найдите для него подходящее место, и оно отблагодарит вас годами зеленого присутствия в вашей гостиной.

Маранта

Её декоративные яйцевидные листья тёмно-зелёного цвета с розовыми прожилками и розовой нижней стороной – настоящий магнит для лайков. К счастью, красота идет рука об руку с простотой в выращивании. Маранта хорошо переносит тень, прекрасно чувствует себя на северном или восточном подоконнике и даже на полке подальше от окна. Поливать её нужно только тогда, когда почва полностью высохнет.

Маранта – один из самых живописных видов среди выносливых растений.

Монстера

Трудно найти более узнаваемое растение в интерьере. Крупные ажурные листья образуют эффектный купол, а благодаря отверстиям в пластинах свет беспрепятственно проникает к нижним ярусам растения. Монстера чрезвычайно неприхотлива в уходе – ее легко размножить: достаточно одного листа, поставленного в воду, а после укоренения пересаженного в почву. Лучше всего она чувствует себя при температуре около 20 градусов, хотя более высокие и более низкие температуры ей тоже не повредят. Полива один раз в неделю вполне достаточно, её также можно опрыскивать. Поскольку по своей природе монстера – это лиана, позаботьтесь также о опоре для неё.

Алоэ

Толстые, мясистые листья алоэ – это естественный резервуар воды, поэтому растение не любит, когда его поливают слишком часто: избыток влаги — прямой путь к гниению. Поливайте только тогда, когда почва совершенно сухая, и всегда непосредственно в землю, а не на листья. Алоэ обожает солнце и рыхлую почву – лучше всего подойдет смесь земли с песком и гравием.

Аглаонема

Розово-зеленые листья аглаонемы привлекают взгляд, а само растение совершенно неприхотливо в уходе – если, конечно, обеспечить ему соответствующие условия. Она предпочитает тень, а не солнце, не переносит сквозняков и температуры ниже 15 градусов, а к тому же любит влажный воздух, поэтому ее стоит регулярно опрыскивать. Единственное, о чем легко забыть: аглаонема плохо реагирует на газы от кухонных плит, поэтому её лучше держать подальше от кухни.

Аглаонема без лишних усилий наполнит ваш дом красками.

Эпипремнум

Это растение для тех, кто забывает вовремя поливать вазоны и имеет дома слабо освещенные уголки. Эпипремнум растет быстро и охотно пускает побеги из подвесных кашпо или с полок, его также можно направить вверх вдоль опоры. Единственное, чего он действительно не терпит, – это перелива: загнившие корни означают гибель растения, а избыток воды проявляется пожелтением и опадением листьев. Хороший дренаж и горшок с отверстиями – это залог его процветания.

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