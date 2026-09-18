Какие комнатные растения выбрать новичкам: не требуют особого ухода

Каждый, кто хотя бы раз пытался украсить свой дом комнатными растениями, знаком с этим чувством отчаяния: листья желтеют, почва превращается то ли в пустыню, то ли в болото, а вазон вместо украшения интерьера превращается в кладбище надежд. Причиной неудачи часто становится неправильный выбор растений.

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Дело в том, что далеко не все растения прощают своим хозяевам чрезмерное усердие или забывчивость. Поэтому, если вы только начинаете свой путь в садоводстве, не спешите покупать что-то прихотливое и экзотическое. Существует целый перечень растений, которые хорошо справляются с ошибками в уходе и при этом сохраняют великолепный вид. Издание Interia Kobieta собрало список из целых семи таких растений. Они прекрасно украсят ваш дом и не будут огорчать вас унылым видом, даже если вы забыли их полить.

Прежде чем создавать собственные городские джунгли, стоит спланировать, какой конечный эффект вы хотите получить. Растения с крупными, выразительными листьями сразу привлекают внимание и придают интерьеру характер, а многие из них прекрасно переносят полутень. Это означает, что нам не нужно скучивать все вазоны на подоконнике – их можно смело ставить вглубь комнаты, на пол или на стеллаж, распределяя зелень по всему пространству, а не только у окна. Стоит также смешивать формы: стоячие, свисающие и вьющиеся растения вместе создают эффект густых, многослойных джунглей, а не единичных, одиноких вазонов.

Для тех, кто делает первые шаги, лучшим выбором станут виды, устойчивые к пересыханию, – именно они прощают больше всего ошибок и быстрее всего восстанавливаются. Выбирайте виды, которые не доставят вам много хлопот, и убедитесь, что дело было вовсе не в отсутствии таланта к уходу за растениями в горшках.

Сансевиерия

Известное также как тещин язык или щучий хвост, это растение родом из Африки, а его популярность обусловлена не только эффектным внешним видом, но и реальной способностью очищать воздух от токсинов. Сансевиерия хорошо себя чувствует даже там, где другие растения завяли бы – в тени и сухом воздухе офисов или торговых центров. Воды ей нужно немного, она даже любит, когда почва хорошо просыхает. Единственное правило: листья не поливаем, так как они могут начать гнить.

Замиокулькас

Если вы регулярно забываете о поливе или неделями не бываете дома, это ваше растение. Замиокулькас накапливает воду в клубнях и стеблях, поэтому слишком частый полив вредит ему больше, чем его отсутствие. Растение любит светлые или полутенистые места – избегайте темной ванной комнаты без окна, но и остерегайтесь прямых солнечных лучей, которые могут его обжечь. Найдите для него подходящее место, и оно отблагодарит вас годами зеленого присутствия в вашей гостиной.

Маранта

Её декоративные яйцевидные листья тёмно-зелёного цвета с розовыми прожилками и розовой нижней стороной – настоящий магнит для лайков. К счастью, красота идет рука об руку с простотой в выращивании. Маранта хорошо переносит тень, прекрасно чувствует себя на северном или восточном подоконнике и даже на полке подальше от окна. Поливать её нужно только тогда, когда почва полностью высохнет.

Монстера

Трудно найти более узнаваемое растение в интерьере. Крупные ажурные листья образуют эффектный купол, а благодаря отверстиям в пластинах свет беспрепятственно проникает к нижним ярусам растения. Монстера чрезвычайно неприхотлива в уходе – ее легко размножить: достаточно одного листа, поставленного в воду, а после укоренения пересаженного в почву. Лучше всего она чувствует себя при температуре около 20 градусов, хотя более высокие и более низкие температуры ей тоже не повредят. Полива один раз в неделю вполне достаточно, её также можно опрыскивать. Поскольку по своей природе монстера – это лиана, позаботьтесь также о опоре для неё.

Алоэ

Толстые, мясистые листья алоэ – это естественный резервуар воды, поэтому растение не любит, когда его поливают слишком часто: избыток влаги — прямой путь к гниению. Поливайте только тогда, когда почва совершенно сухая, и всегда непосредственно в землю, а не на листья. Алоэ обожает солнце и рыхлую почву – лучше всего подойдет смесь земли с песком и гравием.

Аглаонема

Розово-зеленые листья аглаонемы привлекают взгляд, а само растение совершенно неприхотливо в уходе – если, конечно, обеспечить ему соответствующие условия. Она предпочитает тень, а не солнце, не переносит сквозняков и температуры ниже 15 градусов, а к тому же любит влажный воздух, поэтому ее стоит регулярно опрыскивать. Единственное, о чем легко забыть: аглаонема плохо реагирует на газы от кухонных плит, поэтому её лучше держать подальше от кухни.

Эпипремнум

Это растение для тех, кто забывает вовремя поливать вазоны и имеет дома слабо освещенные уголки. Эпипремнум растет быстро и охотно пускает побеги из подвесных кашпо или с полок, его также можно направить вверх вдоль опоры. Единственное, чего он действительно не терпит, – это перелива: загнившие корни означают гибель растения, а избыток воды проявляется пожелтением и опадением листьев. Хороший дренаж и горшок с отверстиями – это залог его процветания.

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