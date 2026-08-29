Не выбрасывайте кофейную гущу: как удобрить ею комнатные растения

Кофейную гущу из так называемого "мелкомолотого черного кофе" не стоит выбрасывать, лучше сделать из нее домашнее удобрение для комнатных растений.

Видео дня

Это фантастическое удобрение, хотя, конечно, не все растения его любят. Оно не подойдет для розмарина, например, но может быть полезно для многих других цветов, пишет OBOZ.UA.

Кофейную гущу можно использовать в качестве натурального удобрения для растений в горшках, поскольку она содержит небольшое количество азота, калия, фосфора и магния, а также органических веществ.

Это позволяет поддерживать рост растений и улучшать структуру их субстрата. Однако лучше не переусердствовать. Кофейную гущу рекомендуется использовать экономно. В идеале её следует охладить, высушить и смешать с почвой, чтобы предотвратить появление плесени.

Их можно использовать по-разному: смешивать небольшое количество с почвой, например, во время пересадки, добавлять в компост или делать настой для полива.

Для этого следует залить 1 литром воды столовую ложку влажной кофейной гущи и дать настояться в течение ночи. Затем процедите и поливайте полученным настоем растения в горшках каждые 2–4 недели.

Кофейная гуща слегка подкисляет почву, что делает её идеальным удобрением для растений, предпочитающих кислую почву. Азалии, папоротники, антуриумы, монстеры, лилии, фикусы и драцены получат пользу от такого полива.

OBOZ.UA ранее писал, где в быту можно использовать кофейную гущу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.