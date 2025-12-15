Какие игрушки времен СССР нельзя вешать на елку: они смертельно опасны

Как бы мы ни боролись с ностальгией по временам СССР, в определенные моменты для некоторых людей прикоснуться к своему советскому прошлому бывает важно. Как, например, во время празднования Нового года, когда люди старшего поколения предпочитают украшать елку винтажными игрушками.

И, в целом, ничего особенно плохого в том, чтобы повесить на дерево шарики или фигурки снеговичков из своего детства нет. Однако, как выяснил OBOZ.UA, некоторые елочные украшения советского производства могут представлять настоящую опасность. Рассказываем, как их распознать и как действовать, если вы обнаружили такой предмет у себя дома.

Опасное сияние

Происходят опасные игрушки из 1950-х годов, когда в СССР продолжался бум увлечения радиоактивностью. Тогда способность некоторых веществ светиться вызывала восхищение. Поэтому идея покрывать елочные украшения краской с солями радия-226 казалась замечательной, ведь такие шарики светились в темноте сами по себе и создавали праздничное настроение.

Сегодня такой декор наводит на специалистов и на тех, кто просто хорошо учил физику в школе, настоящий ужас. Превышение естественного радиационного фона рядом с такими украшениями может достигать от ста до тысячи раз.

Как радий в СССР попал на праздничную елку

В середине прошлого века советские ученые еще не до конца осознавали всю опасность радиоактивного излучения. Радий казался "волшебным элементом", который активно использовали в военной технике, часовой промышленности и, как ни странно, в производстве елочных украшений.

Принцип работы заключался в том, что альфа-частицы от распада радия-226 вызывали свечение кристаллов сульфида цинка. Расписанная такой смесью игрушка сама по себе светилась в темноте зеленоватым или красновато-оранжевым светом. Вид это действительно имело очень эффектный. Однако медленно отравляло помещение, где стояла украшенная елка, и уничтожало здоровье людей. При этом заводы не жалели радиоактивного вещества для создания краски. Поэтому мощность излучения от некоторых игрушек могла достигать десятков миллирентген в час.

Весь мир уже знал об опасности

Когда в СССР полным ходом шло внедрение радия в бытовые предметы, весь мир уже знал о его опасности. В США история красок со светящимся элементом восходила к 1920-м годам. Такой смесью, в частности, расписывали циферблаты часов. Девушки, которые работали на производстве таких хронометров, облизывали кисточки во время работы, чтобы получать от них более тонкие и точные линии. А некоторые ради забавы красили себе "волшебной" краской зубы. Результат был катастрофическим: у работниц разрушались челюсти, выпадали зубы, а кости становились хрупкими. Это заболевание получило название "радиевая челюсть". Около четырех тысяч человек пострадали, а многие погибли от онкологических заболеваний.

В СССР эта информация, вероятно, либо игнорировалась, либо была неизвестна. Поэтому светящиеся краски продолжали применять вплоть до 1960-х годов. При этом часы и приборы имели хоть какую-то защиту (стекло или корпус), тогда как елочные игрушки содержали радиоактивный элемент прямо на своей поверхности – его можно было даже коснуться руками.

Почему советские елочные украшения с радием до сих пор опасны

Можно подумать, что, раз со времени изготовления опасных украшений прошло более полувека, они могли бы потерять свои угрожающие свойства. Однако это не так. Даже сейчас они несут тройную угрозу здоровью:

гамма-излучение – этот тип радиоактивных лучей влияет на организм даже на расстоянии, а мощность дозы от некоторых игрушек все еще превышает 10 000 микрорентген в час, что в сотни раз выше допустимой нормы;

– этот тип радиоактивных лучей влияет на организм даже на расстоянии, а мощность дозы от некоторых игрушек все еще превышает 10 000 микрорентген в час, что в сотни раз выше допустимой нормы; осыпание краски – краска на старых игрушках не была защищена покрытием и со временем начала отшелушиваться, если сейчас взять такую игрушку в руки, ее частицы окажутся на коже, в воздухе, на предметах вокруг, их можно легко вдохнуть;

– краска на старых игрушках не была защищена покрытием и со временем начала отшелушиваться, если сейчас взять такую игрушку в руки, ее частицы окажутся на коже, в воздухе, на предметах вокруг, их можно легко вдохнуть; образование радона – при распаде радий-226 превращается радиоактивный газ без цвета и запаха радон-222, он незаметно накапливается в непроветриваемых помещениях, отравляя воздух, а в дополнение в цепочке распада радия присутствует еще и полоний-210.

Как распознать опасную игрушку

Хотя вероятность найти радиоактивную игрушку в сундуке со старыми украшениями невелика, она не равна нулю. Особенно если у вас есть наследство именно из 1950-х годов. Проверьте украшения на следующие признаки:

возраст – опасные игрушки выпускались преимущественно в середине прошлого века;

– опасные игрушки выпускались преимущественно в середине прошлого века; желто-зеленая краска – именно такой цвет имела светомасса постоянного действия;

– именно такой цвет имела светомасса постоянного действия; свечение в темноте – если старая игрушка до сих пор излучает зеленоватый или красноватый свет, это серьезный повод для беспокойства.

Даже если свечение уже погасло, опасность не исчезает. Поэтому единственный надежный способ проверки винтажных советских игрушек – это бытовой дозиметр. Если показания прибора резко возрастают, от игрушки лучше избавиться.

Что делать с угрожающей находкой

Если вы обнаружили подозрительную игрушку или не имеете возможности проверить украшения дозиметром, действуйте. Но проявляйте при этом бдительность и осторожность.

Положите подозрительные предметы в плотный полиэтиленовый пакет и уберите их подальше от жилых помещений.

Ни в коем случае не разбивайте игрушки, поскольку обломки и пыль только увеличат заражение.

Не выбрасывайте их в обычный мусор. В идеале нужно связаться с местными службами, которые занимаются утилизацией радиоактивных отходов.

Тщательно вымойте руки с мылом, если держали игрушки, и протрите влажной тряпкой место, где они лежали. Тряпку после этого лучше выбросить.

Самое главное — хорошо проветрить помещение, чтобы избавиться от возможного скопления радона.

Ностальгия по советскому детству – вполне понятное чувство. Но рисковать собственным здоровьем и здоровьем своих близких ради нее не стоит. Радиация действует незаметно, а последствия могут проявиться спустя годы, поэтому лучше, чтобы на елке сияли современные и безопасные игрушки, а не радиоактивные артефакты эпохи мирного атома.

