Какие фамилии в древности давали бедным украинцам: список может удивить

Украинские фамилии нередко возникали как своеобразная характеристика человека, его ремесла, места жительства или материального положения. Именно поэтому некоторые родовые имена до сих пор напоминают о временах, когда бедность, отсутствие собственного жилья или земли могли стать основанием для прозвища.

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Со временем прозвище могло превратиться в фамилию. OBOZ.UA объяснил, какие фамилии исторически ассоциировались с бедностью, безземельем и скромным достатком.

Среди таких фамилий называют Босий, Босак, Босенко, Бурлака, Гета, Гетало, Гетенко, Голик, Голиш, Голяк, Дерновой, Калюжный, Капара, Нетяга, Нечволод и Нуженко.

Так, фамилии Босий, Босак и Босенко происходят от слова "босий" и могли указывать на людей, которые из-за бедности ходили без обуви. В свою очередь, "Бурлака" означало безземельного странствующего наемника, который был вынужден искать заработок в разных местах.

Фамилию Дерновой связывают с жилищем, покрытым дерном, что было характерно для самых бедных слоёв населения. В то же время фамилия Калюжный могла возникнуть из-за проживания в низинной местности или во дворе, где постоянно скапливалась вода.

Фамилии Голик, Голиш и Голяк происходят от слова "голый" и символизировали крайнюю бедность. Фамилию Капара связывают с глаголом "капарить", то есть жить в нужде и едва сводить концы с концами.

Фамилия Нетяга исторически относилась к бездомным или безземельным казакам, которых называли "казацкой голотой". Нужденко происходит от слова "нужда", а Нечволод буквально означает "тот, кто ничем не владеет", что также указывало на тяжелое материальное положение предков.

Сегодня эти фамилии уже не характеризуют благосостояние их обладателей, однако остаются важной частью украинской истории и напоминают о непростых условиях жизни многих поколений.

Напоминаем, что в советские времена отдельные украинские фамилии могли стать причиной преследований, репрессий или даже гибели их носителей. Формально запрещенных фамилий в СССР не существовало, однако система действовала избирательно и жестко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что история фамилии может рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. У части украинцев есть родовые имена, свидетельствующие о немецком происхождении их предков.

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