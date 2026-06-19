Какие фамилии давали в древности в Украине знахарям, гадалкам и врачам: проверьте свои знания

Украинские фамилии часто таят в себе неожиданные истории о профессиях, которыми занимались наши предки сотни лет назад. Среди них –, знахари, врачи, гадалки и другие люди, которые лечили или считались "обладателями особых знаний".

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Некоторые из таких родовых имен сохранились до наших дней и могут рассказать о древних социальных ролях в обществе. Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Фамилии, связанные со знахарством и гаданием

Исследователи отмечают, что на украинских землях лечением и знахарством часто занимались женщины, однако в источниках также упоминаются мужчины, связанные с подобной практикой.

Самой распространённой "магической" фамилией считается Ворожбит –, в Украине её носят сотни людей. Также встречаются фамилии "Ворожко" и "Ворожка", которые напрямую связаны с представлениями о гадании. Значительно реже встречается фамилия "Відьма", которую сейчас носят лишь несколько десятков человек.

Фамилия "Медик" и загадочное происхождение

Особое внимание лингвисты уделяют фамилии "Медик", которая встречается, в частности, на Львовщине. Её происхождение остаётся не до конца понятным.

По одной из версий, первым носителем могла быть людина, которая занималась лечением и использовала латинское слово medicus в качестве своеобразного профессионального обозначения. Впоследствии оно закрепилось как родовое фамилия.

Другая гипотеза предполагает народное происхождение " – " от слов или ассоциаций, связанных с бытовыми прозвищами, которые со временем трансформировались.

Фамилии, связанные с медициной и ремеслами

Часть украинских фамилий напрямую происходит от медицинских или ремесленных профессий.

Так, фамилию Зубар связывают с людьми, которые занимались удалением зубов –, фактически, народными "зубными врачами".

Фамилия "Коновал" происходит от названия сельского ветеринара, лечившего лошадей. От неё также образовались производные родовые имена: Коноваленко, Коновалец, Коновалюк.

Отдельно выделяют фамилию Помирный, которую, по одной из версий, связывают с землемерами – людьми, занимавшимися измерением земельных участков.

Фамилии "вне общества"

Исследователи отмечают, что часть фамилий происходит от людей, которые находились на грани или вне структурированного феодального общества.

Среди таких и – т Волоцюга, Пройдисвит, Ворожбит, а также Злодюжко, Палий, Палийчук. Вероятно, подобных фамилий в прошлом было больше, однако их носители со временем пытались изменить или скрыть их из-за социального восприятия.

Напомним,немало украинских фамилий, которые сегодня воспринимаются как вполне привычные, на самом деле имеют польское происхождение. Они появились в результате исторических связей, миграций и длительного культурного взаимодействия между Украиной и Польшей.

Также OBOZ.UA рассказывал, что каждая украинская фамилия имеет свою историю, поэтому некоторые из них могут иметь княжеское происхождение. Особенность заключается в том, что такие фамилии оканчиваются либо на "-ий", либо на "-ич".

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