Какие документы нужны для пересечения границы детьми во время военного положения: объяснение ГПСУ

Во время военного положения дети из Украины могут выезжать за границу: самостоятельно (после 16 лет) – если имеют собственный паспорт, с родителями – при наличии свидетельства о рождении и в сопровождении другого лица – при условии письменного согласия родителей. Сейчас несовершеннолетние могут пересекать границу по паспорту, а если такового нет, то по свидетельству о рождении.

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Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает "Укринформ". Он добавил, что инспекторы ГПСУ внимательно проверяют все документы и основания для выезда за границу, в том числе и в отношении детей.

"Дети, граждане Украины, могут пересекать границу по паспортным документам. Свидетельство о рождении может использоваться для подтверждения родственных связей с теми, кто сопровождает ребенка. Если нет паспортного документа у ребенка, то на время действия военного положения правилами пересечения границы определено, что ребенок может пересечь границу и по свидетельству о рождении", – пояснил Демченко.

По его словам, в период военного положения действуют особые правила для выезда детей в сопровождении других лиц. В частности, дети в возрасте от 16 лет могут пересекать границу самостоятельно по собственному паспорту. Если ребенок младше, он может выезжать с одним из родителей без согласия второго. В случае сопровождения третьим лицом требуется нотариально заверенное согласие обоих родителей.

"Если говорить об отдельном виде такого разрешения, которое может предоставить один из родителей, то это должно быть письменно заверенное согласие в органах опеки и попечительства. Тогда от другого родителя также не требуется нотариально заверенное согласие на сопровождение ребенка третьим лицом", – отметил представитель ГПСУ.

В то же время он опроверг информацию о том, что якобы детей не пропускают через границу, если их свидетельство о рождении заламинировано, и добавил, что это не является основанием для отказа в пересечении границы.

"Мы уже неоднократно говорили, когда встал вопрос о непропуске детей, если используются свидетельства о рождении, которые заламинированы. Эта информация не соответствует действительности", – резюмировал Демченко.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, в каких случаях отказывают в выезде за границу тем, кто не подлежит мобилизации.

Ранее OBOZ.UA писал, что сотрудники украинской таможни теперь проводят таможенный контроль с включенными бодикамерами. Такие нововведения должны снизить коррупционные риски и усилить способность борьбы с мошенничеством на границе.

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