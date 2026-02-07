Какие документы должны быть у семей военных: объяснение омбудсмена

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых на службу призывают военнообязанных мужчин. Когда кто-то из членов семьи стал на защиту Украины, близким стоит заблаговременно позаботиться об оформлении и наличии необходимых документов.

Видео дня

Они нужны для обеспечения надлежащей социальной и правовой защиты. Подробнее объяснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Когда кто-то из родных стал на защиту Украины, важно позаботиться о простых, но очень нужных вещах – в частности о документах", – подчеркнул омбудсмен.

Документы, которые должны быть у семей военнослужащих

– копия паспорта;

– контакты военкомата, из которого был мобилизован защитник или защитница;

– название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

– копия военного билета или другого военного учетного документа;

– справка о прохождении военной службы из воинской части (по форме 5);

– телефон "горячей линии" части, бригады, номера телефонов командиров и собратьев

Эти документы нужны для надлежащей социальной и правовой защиты, а также для оперативного реагирования на обстоятельства, связанные со службой.

Рекомендуется хранить оригиналы в безопасном месте, иметь бумажные и, по возможности, электронные копии и периодически проверять актуальность данных.

Лубинец отметил, что такая информация является личной и конфиденциальной, поэтому ее следует надежно хранить и не передавать посторонним.

Напомним, в Украине 90% оформленных отсрочек от мобилизации теперь продлеваются автоматически, без заявлений, справок и посещения учреждений. Обновление происходит онлайн после проверки данных в государственных реестрах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие категории граждан не могут мобилизовать в феврале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!