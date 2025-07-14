Какие дела 14 июля будут успешными: астропрогноз: астропрогноз

В понедельник, 14 июля продолжается 19 лунный день, который к ночи сменится 20-м. Луна проведет день в созвездии Рыб, Солнце – Рака.

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С чего начать новую неделю и как провести этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала нынешний понедельник днем путешествий и покупок.

"Понедельник 14 июля – это будет день путешествия, день перемещения", – сказала Исита Гая. Поэтому, его можно назвать удачным для любителей путешествовать.

Также, по словам астролога, энергия этого дня будет помогать нам выбирать правильные покупки. Потому этим можно удачно воспользоваться. "Если вы долго хотели купить какую-то вещь и все никак не могли это сделать, то понедельник 14 июля именно такой день", – сказала она.

"Этот день благоприятствует всем путешественникам. И если вы решили обновиться, обновить свою жизнь какими-то новыми покупками, именно этот день подойдет для вас", – подытожила астролог.

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