Как заставить спатифиллум цвести снова и снова: 4 действенных совета

Спатифиллум украшает жилье густой зеленой листвой и элегантными белыми цветами. В природе это тропическое растение может цвести регулярно, но в домашних условиях иногда долго не выпускает бутонов.

Если изменить несколько важных условий, спатифиллум способен радовать цветением дважды в год. Эксперты The spruce дали действенные советы.

Правильное освещение

Свет играет решающую роль в формировании цветов. Спатифиллум нуждается в ярком, но рассеянном освещении, ведь прямые солнечные лучи могут обжечь нежные листья.

Если растение стоит в слишком темном месте, оно активно наращивает листья, но не формирует цветоносы. В то же время слишком интенсивное солнце также вредит – на листьях могут появляться светлые или бурые пятна.

Лучшее место для спатифиллума – рядом с окном, где есть достаточно света, но лучи рассеиваются занавеской или жалюзи. В таких условиях растение получает необходимую энергию для образования бутонов.

Регулярная подкормка стимулирует цветение

Чтобы спатифиллум активно развивался и выпускал цветы, ему нужны питательные вещества. Во время периода активного роста, с весны до конца лета, растение стоит подкармливать комплексными удобрениями для комнатных цветов.

Лучше всего использовать сбалансированное удобрение, которое содержит азот, фосфор и калий. Именно эти элементы помогают растению наращивать зеленую массу, укреплять корневую систему и формировать цветоносы.

Подкормки достаточно проводить 2–3 раза за сезон, соблюдая дозировку, указанную на упаковке. Избыток удобрений может навредить растению, поэтому важно не превышать рекомендованную норму.

Полив должен быть умеренным и регулярным

Спатифиллум любит влагу, но очень чувствителен к застою воды. Неправильный режим полива часто становится причиной того, что растение перестает цвести.

Если воды слишком много, корни начинают загнивать, а листья желтеют. Если же растение долго остается без полива, листья становятся сухими и вялыми.

Оптимальный вариант – поливать спатифиллум тогда, когда верхний слой почвы подсох на несколько сантиметров. Вода должна быть комнатной температуры и желательно отстоянная. Также стоит регулярно сливать лишнюю воду с поддона, чтобы избежать переувлажнения.

Своевременная пересадка

Еще одно важное условие для цветения – достаточное пространство для корней. Если растение растет в слишком тесном горшке, ему не хватает питательных веществ и влаги.

Обычно спатифиллум пересаживают раз в несколько лет. Лучше всего делать это весной или осенью, когда растение переходит в период более спокойного роста.

Новый горшок должен быть немного больше предыдущего, а почва – свежей и питательной. После пересадки растение быстро адаптируется и часто начинает активнее формировать цветоносы.

Какие условия помогут спатифиллуму расти здоровым

Поскольку спатифиллум происходит из тропических регионов, он предпочитает теплую и влажную среду. Лучше всего растение чувствует себя при температуре 18–27 °C и умеренной влажности воздуха.

Следует избегать сквозняков и резких перепадов температуры. Также нежелательно ставить горшок рядом с батареями или другими источниками тепла, которые сильно высушивают воздух.

Если создать для спатифиллума комфортные условия, он может регулярно цвести – обычно весной и в конце лета.

