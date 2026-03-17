Как защититься от токсичного коллектива: советы психолога Фонда Рината Ахметова
Иногда работа истощает не из-за нагрузки, а из-за атмосферы в коллективе. Шутки с подтекстом, обесценивание или чрезмерные требования постепенно подрывают уверенность в себе. В результате человек постоянно думает о работе, избегает звонков и чувствует напряжение даже дома.
Психолог Фонда Рината Ахметова Анна Часовникова отмечает: токсичная рабочая среда может ежедневно ухудшать эмоциональное состояние и заставлять человека сомневаться в своих профессиональных качествах.
Среди тревожных сигналов – нежелание идти на работу, головная боль, сильная тревога или панические атаки, когда вспоминаешь о рабочих задачах. Также стоит обратить внимание, если работу регулярно навязывают в выходные или игнорируют ваши границы.
Фонд Рината Ахметова собрал пять основных советов психолога, которые помогут сохранить внутренний ресурс, если сменить работу сразу невозможно.
Определяйте и защищайте свои границыВажно помнить, что с вами нельзя обращаться пренебрежительно или грубо. Не бойтесь говорить о собственных границах и рабочих возможностях.
Не обесценивайте себя
Токсичная среда часто заставляет человека сомневаться в себе. Важно помнить, что повышенная чувствительность или желание работать качественно не является слабостью.
Учитесь говорить "нет"
Иногда нужно отказываться от лишних задач или сообщать, что вы устали. Это помогает сохранять силы и не брать на себя больше, чем вы можете выполнить.
Сохраняйте спокойствие и не подпитывайте конфликты эмоциями
Токсичные люди часто реагируют на сильные эмоции. Спокойная позиция помогает не тратить лишнюю энергию и лучше защищать свои интересы.
Ищите поддержку вне работы
Друзья, семья, отдых, хобби или помощь психолога помогают расширить круг поддержки и восстанавливать внутренний ресурс.
Более 2 миллионов украинцев уже получили психологическую поддержку от квалифицированных специалистов Фонда Рината Ахметова.
