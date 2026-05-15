Как защитить сад от слизней: действенный бабушкин способ

Защитить сад от слизней можно без химии. Для этого достаточно сделать вокруг растений естественный колючий барьер из веточек роз, крыжовника или боярышника. Вместо ядовитых гранул или дорогих ловушек можно использовать то, что часто остается после обрезки кустов.

Видео дня

Такой способ помогает уберечь капусту, клубнику и другие уязвимые культуры от вредителей, которые оставляют после себя дырявые листья и погрызенные плоды. OBOZ.UA рассказывает об экологичном и довольно действенном способе, который помогает уменьшить количество вредителей в саду.

Как защитить сад от слизней без химии

Слизни могут быстро испортить вид грядок и клумб. Они объедают молодые листья, повреждают ягоды, оставляют следы на растениях и особенно активно появляются после дождей или в прохладную влажную погоду.

Обрезанные веточки с шипами: розы, боярышник, крыжовник или другие колючие кусты, нужно разложить вокруг растений, которые чаще всего страдают от слизней. Такой барьер работает как своеобразный "колючий забор", через который вредителям сложнее добраться до листьев или плодов.

Почему колючие ветви отпугивают слизней

Слизни передвигаются с помощью мягкой подошвы, поэтому острые поверхности для них очень неприятны. Когда на пути появляются шипы, вредитель часто не рискует ползти дальше и ищет более легкий доступ к пище.

Именно поэтому веточки роз или боярышника могут стать естественным препятствием. Они не отравляют почву, не вредят домашним животным и не портят сами растения, если разложить их аккуратно. Такой способ особенно хорошо подходит для защиты капусты, салата, клубники, молодой рассады и декоративных растений с нежными листьями.

Как правильно сделать защитный барьер

Важно, чтобы барьер был сплошным. Если оставить большие промежутки, слизни могут легко найти проход. После дождя веточки стоит проверять, потому что они могут проседать, смещаться или частично погружаться в почву.

Также защиту нужно периодически обновлять. Когда ветки высыхают, ломаются или теряют форму, лучше добавить новые.

Какие есть нюансы

Этот метод хорошо работает как профилактика, но не всегда решает проблему полностью. Если слизни уже живут во влажной почве возле самого растения, внешний барьер их не остановит. В таком случае нужно дополнительно осмотреть землю, убрать лишнюю влагу, старые листья, доски, сорняки и другие укрытия, где вредители могут прятаться днем.

Также после сильных ливней активность слизней обычно возрастает. Поэтому в дождливый период одного колючего барьера может быть мало.

Чтобы защита была надежнее, колючие ветви можно совместить с другими простыми методами. Например, следует регулярно убирать растительные остатки, не оставлять на грядках густые сорняки и не создавать чрезмерной сырости.

Еще один известный способ – пивная ловушка. Небольшую емкость вкапывают в землю так, чтобы ее край был на уровне почвы, а внутрь наливают немного пива. Запах привлекает слизней, и они сползают в ловушку.

Однако даже такие методы лучше использовать осторожно и регулярно проверять результат. Полностью убрать слизней из сада почти невозможно, но уменьшить их количество и защитить ценные растения вполне реально.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить клубнику весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.