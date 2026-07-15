Как защитить плодовые деревья от вредителей без химикатов: простой и экологичный метод

Гофрированные картонные ленты – это простой и недорогой способ защитить декоративные деревья от вредителей, таких как сливовая плодовая моль, плодожерка, яблоневая цветочная моль, некоторые листовертки, зимняя моль, зимняя оленья моль, непарный шелкопряд и древесная щавелевая моль.

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Личинки этих вредителей ползают по стволу и прячутся в щелях коры. Гофрированный картон идеально имитирует структуру коры и служит укрытием для личинок. Таким образом, вы можете вылавливать их и сокращать их популяцию, пишет OBOZ.UA.

Гофрированный картон, взятый из картонных коробок или купленный в магазинах канцелярских товаров, следует размещать на высоте 50 см или одного метра над землей. Текстурированная полоска должна быть длиной не менее 30–50 см. Её крепят к стволу верёвкой. Некоторые садоводы также обматывают её полиэтиленовой плёнкой, чтобы защитить от влаги.

Полезные насекомые также могут прятаться в гофрированных картонных лентах. Прежде чем утилизировать ловушку, выпустите их в окружающую среду.

Второй тип лент, которые используют садоводы, – это липкие. Их можно приобрести в садовых магазинах. Они не содержат химикатов, только клей, к которому прилипают мигрирующие личинки. К сожалению, полезные насекомые, попавшие таким образом, гибнут вместе с ними.

Липкие ленты ловят любые личинки, движущиеся вдоль ствола дерева. Они также являются хорошим способом борьбы с муравьями, которые часто сосуществуют с тлей и распространяют её на плодовые деревья.

Липкие ленты проще устанавливать, поскольку они покрыты клеем с обеих сторон, что позволяет разместить их на нужной высоте на стволе дерева.

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