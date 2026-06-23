Как защитить капусту от слизней: проверенные способы

Июньские осадки в сочетании с повышением температуры каждый год создают идеальные условия для резкого увеличения количества слизней, которые затем нападают на наши огороды. Особенно сильно от этих существ страдают грядки с капустой – вредители способны полностью уничтожить ее листья буквально за несколько дней.

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Для борьбы со слизнями можно обработать растения химическими средствами, но химикаты могут быть опасны для людей и животных и сделать урожай овощей непригодным для употребления в пищу. Именно поэтому издание "На пенсии" рассказало о рекомендованных агрономами простых и безопасных способах борьбы без химических препаратов.

Метод с кукурузной мукой

Среди огородников одним из самых действенных решений считается применение кукурузной муки. Она привлекает слизней своим запахом, но их пищеварительная система не может с ней справиться.

Чтобы сделать простую ловушку, достаточно насыпать несколько ложек (примерно 2–3 ст. л.) муки в стеклянную банку и поставить ее горизонтально возле капустных грядок. Ночью вредители заползают внутрь, а утром остаеется только убрать емкость вместе с ними.

Метод с физическим барьером

Специалисты отмечают, что мягкотелые слизни не любят передвигаться по сухим или колючим поверхностям. Поэтому вокруг растений рекомендуют создавать физические препятствия, которые не позволят им добраться до грядки.

Для этого можно использовать измельченную яичную скорлупу, сухой речной песок или древесную золу. Выбранный материал рассыпают вокруг каждого кочана полосой шириной примерно 5–7 см. Такой барьер затрудняет доступ вредителей к растениям, а зола дополнительно улучшает почву, обогащая ее калием.

Пивные ловушки для привлечения моллюсков

Еще один распространенный метод – использование пива в качестве приманки. Запах брожения особенно привлекает слизней, причем темные сорта работают лучше всего.

Для изготовления ловушки берут обрезанные пластиковые бутылки или одноразовые стаканчики. Их закапывают в землю так, чтобы край находился на уровне почвы, после чего наливают небольшое количество пива. В течение ночи вредители собираются на запах и попадают в жидкость. Рекомендуется обновлять такие ловушки каждые два дня.

Почему важно не медлить после дождей

Специалисты отмечают: бороться со слизнями нужно сразу после обильных осадков, ведь именно тогда их активность резко возрастает, что может привести к значительным потерям урожая.

Также советуют регулярно убирать или скашивать высокую траву возле грядок, поскольку именно во влажных и затененных местах вредители прячутся днем. Сочетание таких профилактических мер с простыми народными методами позволяет существенно уменьшить количество слизней и защитить капусту без использования агрессивной химии.

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