Как защитить детей во время прогулок на морозе: действенные советы

Если взрослым в трескучий мороз бывает тяжело заставить себя выйти на улицу, детей под замком не удержишь ни за что. Весь год они переполнены энергией, которую с радостью используют для игр на свежем воздухе, к тому же просто обожают играть в снегу, возможность на что сейчас выпадает не так часто.

Но заботливые родители всегда переживают, не замерзнет ли ребенок в -10, играя в снежки со своими друзьями? Не подхватит ли какую-то болезнь или не травмируется, катаясь на санках с горки? Конечно, всего не предусмотришь, но эксперты американского издания Outdoors, которое рассказывает об активностях на свежем воздухе – от детских игр до выживания в дикой природе – собрали 5 советов, как максимально защитить малыша во время прогулки в морозный день.

Одевайте малыша слоями

Один из важнейших советов – помнить о многослойности в одежде. Будь то осенняя прогулка или катание на санках, слои одежды лучше всего помогают удерживать тепло тела. Одевая своего непоседу на улицу, ориентируйтесь на образ надувного человечка "Мишлен". Если ребенок стал на него похож – вы переборщили. Цель состоит в том, чтобы ребенку было тепло, но при этом он мог спокойно бегать и играть без ограничений в движениях. Хорошее правило, которое практически никогда не подводит: надевайте на малыша на один слой одежды больше, чем надели бы на себя.

Не забывайте о защите от ультрафиолета

Вы можете думать, что о защите от солнца надо заботиться только летом, но это ошибка. Когда на земле лежит снег, жесткие ультрафиолетовые лучи отражаются от белой поверхности прямо в глаза и на кожу ребенка. Солнцезащитный крем и пара очков с поляризацией и защитой от UV не только сделают прогулку приятнее, но и защитят зрение от агрессивных бликов.

Не экономьте на снаряжении

Кто из нас в детстве не "гидроизолировал" ботинки с помощью обычных пакетов. Минус метода в том, что он повышает риск обморожения пальцев. Сейчас технологии и выбор одежды и обуви позволяют защитить маленьких любителей свежего воздуха, даже если они часами находятся на морозе в снегу. Поэтому позаботьтесь о качественной зимней обуви и перчатках. Кроме базы (теплая куртка, шапка, сапоги), специальное снаряжение поможет уберечься от травм во время катания на лыжах, коньках или санках. Поэтому не пренебрегайте использованием наколенников и шлемов даже зимой.

Делайте перерывы

Холод странно влияет на организм, особенно детский. Когда малыши носятся на улице зимой, их тело работает сверх нормы, чтобы согреться. Из-за этой лишней траты энергии они устают быстрее, а их реакция замедляется. Чтобы ребенок не истощился (а дети часто не замечают, когда пролетают эту черту), делайте короткие перерывы. Зовите детей домой перекусить и попить, предлагайте переодеться в сухую одежду и немного отдохнуть, прежде чем они снова побегут покорять снежные горки.

Присоединяйтесь к ним

Один из самых простых способов гарантировать безопасность детей – это быть рядом на катке или горке. К тому же это вытащит вас из дома и оторвет от бесконечного просмотра сериалов. Смотреть что-то интересное под теплым одеялом – замечательное занятие, как для зимы, но поверьте собственным детям – на улице в мороз тоже весело.

