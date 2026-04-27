Как за три минуты уничтожить сорняки без химикатов: идеальное средство для садоводов

С наступлением теплых месяцев многие хозяева начали сосредотачиваться на своих садах, стремясь подготовить их к лету. Для большинства первоочередной задачей на повестке дня является уничтожение сорняков.

Один садовод-любитель утверждает, что большинство людей чрезмерно усложняют процесс и тратят деньги на продукты, содержащие химикаты, которые не всегда дают результат. В видео в TikTok пользователь @tonylongworth раскрыл свою технику – он просто кипятит чайник и выливает эту воду на свое патио, уничтожая сорняки.

После этого он просто ждет день-два после трехминутной процедуры и возвращается, чтобы оценить результаты.

Как отмечают эксперты, любой вид термической обработки сорняков должен достигать и поддерживать температуру "зоны уничтожения" (выше 57°C), чтобы эффективно разрушить структуру растения и обеспечить эффективную передачу тепла от листа к корню.

Исследования показывают, что стабильная подача тепла при температуре 80°C в течение первых пяти секунд имеет решающее значение для обеспечения эффективного уничтожения растений.

Проблема с кипящей водой для борьбы с сорняками заключается в том, что она быстро теряет тепло в атмосферу, достигая примерно 64°C при контакте с сорняками и быстро выходя из зоны гибели после этого.

Хотя обычно листья, с которыми контактирует вода, вянут, быстрая потеря температуры влияет на передачу тепла к корню.

