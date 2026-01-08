Как за считаные минуты избавиться от конденсата на окнах: проверенный метод

В холодное время года многим надоедает распространенная проблема – образования конденсата на окнах их дома. Это происходит из-за влаги, которая образуется, когда теплый воздух внутри помещения соприкасается с холодным стеклом.

Одним из самых бюджетных и эффективных средств борьбы с этим явлением является обычная пищевая сода. Она помогает бороться с конденсатом благодаря своему абсорбирующему свойству, создавая защитный слой на стекле, который поглощает лишнюю влагу, делая окна более прозрачными и сухими, пишет OBOZ.UA.

Для этого готовят пасту из соды и воды (1:1) или раствор (2 ст. ложки на 1 л воды), наносят на чистое стекло мягкой тканью, дают высохнуть, а затем протирают сухой салфеткой, чтобы избежать разводов.

Дополнительные советы для борьбы с конденсатом

Вентиляция. Обеспечьте регулярное проветривание помещения и проверьте вентиляционные шахты.

Влагопоглотители. Используйте специальные влагопоглотители или поставьте на подоконник емкости с солью, рисом или наполнителем для кошачьего туалета.

Утепление. Проверьте изоляцию окон и дверей, ведь плохая герметизация способствует появлению конденсата.

