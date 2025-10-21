Как за одну минуту почистить сельдь от всех косточек: самый действенный способ

Сельдь – очень ценный и полезный продукт, в котором высокое содержание Омега-3 жирных кислот, витаминов (особенно D, B12) и минералов (селен, йод, фосфор). Она улучшает состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, укрепляет кости и иммунитет, а также способствует здоровью кожи и зрения.

Редакция FoodOboz делится лайфхаком, благодаря которому вы очень быстро почистите сельдь, удаляя все кости.

Как быстро почистить селедку

1. Первым что нужно сделать – отрезать голову и хвост, далее сделайте надрез по брюху и удалите внутренности, затем надрежьте вдоль спинки, снимите кожу.

2. Далее отделите филе от хребта и сделайте надрезы вдоль спинки от головы к хвосту, чтобы легко отделить филе от костей.

