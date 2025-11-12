Как за минуту очистить сковороды от сильного нагара: делимся лайфхаками

Не спешите выбрасывать пригорелые сковороды, ведь их можно очень быстро и просто отмыть и отчистить. Для этого не обязательно использовать агрессивные средства, можно обойтись содой, уксусом и просто солью.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро и эффективно очистить сковороду от нагара.

Как очистить сковороду с антипригарным покрытием

Специалисты рекомендуют всыпать в посуду две-три столовые ложки соды, столько же уксуса и довести до кипения. Снимите с огня помойте.

Тефлоновую или алюминиевую сковороду можно очистить похожим способом

Добавляем в сковороду соду, уксус, горячую воду и оставляем на ночь, а утром – помойте сковороду.

Для сковородок с керамическим покрытием

Также подходит теплая вода и моющее средство, а для сильных загрязнений — замачивание. После чистки тщательно промойте сковороду, чтобы избавиться от остатков моющих средств.

Чугунная сковорода

Ее можно поставить в духовке и греть при температуре 250-300 С. Нагар будет выгорать и отслаиваться. Его остатки можно убрать с помощью металлической щетки. После этого важно прокаливать посуду с солью и смазывать маслом. Это восстановит антипригарные свойства сковороды.

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем и как отмыть кастрюли от жира, грязи и пригорелой каши.