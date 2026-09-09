Как вырастить белые грибы в собственном саду: что для этого нужно

Чтобы полакомиться свежими белыми грибами, необязательно каждый раз отправляться в лес – при определенных условиях их можно попробовать вырастить прямо в собственном саду. Однако у боровиков есть особые требования, ведь для развития им необходим симбиоз с корневой системой определенных деревьев.

Видео дня

Важную роль играют правильный выбор места, подготовка субстрата, достаточная влажность и защита грибницы от повреждений. Первые грибы могут появиться только через один-два года, поэтому такая домашняя "грибная плантация" требует прежде всего терпения, отмечает deccoria.pl.

Какие деревья нужны для выращивания белых грибов

Белый гриб, или боровик, не растет в почве самостоятельно, как обычная огородная культура. Он образует с корнями деревьев особую взаимосвязь – микоризу, при которой обе стороны получают пользу.

Благодаря грибнице дерево может эффективнее усваивать воду и минеральные вещества и лучше переносить неблагоприятные условия. В свою очередь гриб получает органические соединения, которые растение вырабатывает в процессе фотосинтеза.

Для развития белых грибов лучше всего подходит соседство с елью, сосной, березой, дубом, буком, пихтой или лиственницей. Именно возле таких деревьев рекомендуется размещать микоризную грибницу.

Как правильно засеять грибницу белых грибов

Для выращивания белых грибов на участке можно приобрести живую микоризную грибницу, которую часто продают в виде специального геля. В продаже также встречаются смеси грибниц различных лесных грибов.

Перед внесением грибницы необходимо подготовить субстрат. Для этого садовую землю смешивают с торфом или опилками хвойных пород в соотношении примерно 1:5. Заселять мицелий рекомендуется в период с апреля по октябрь, когда почва достаточно теплая для его развития.

Вокруг соответствующего дерева выкапывают три-четыре лунки на расстоянии примерно от 0,5 до 2 метров от ствола. Каждая ямка должна быть около 30-40 см в диаметре и примерно 15 см в глубину.

В углубления сначала насыпают часть подготовленного субстрата, после чего добавляют грибницу. Затем лунки засыпают оставшейся смесью, осторожно уплотняют почву и обильно поливают. На одну лунку может потребоваться до 10 литров воды.

Зачем создавать лесную подстилку

После заселения грибницы почву желательно покрыть природными материалами, имитирующими лесную подстилку. Для этого можно использовать опавшие листья, хвою, небольшие веточки или мох.

Такой слой помогает дольше сохранять влагу в почве и создает более стабильные условия для развития грибницы. При этом важно поддерживать участок в естественном состоянии и не нарушать структуру почвы.

Как ухаживать за грибницей

Одним из главных условий успеха является правильная влажность. Почва не должна пересыхать, особенно в периоды длительной засухи, поэтому грибницу нужно регулярно, но умеренно поливать.

Избыток воды также может нанести вред, ведь переувлажненная почва создает неблагоприятные условия и может привести к гибели грибницы. Для дополнительной поддержки её развития иногда используют слабый сладкий раствор: 10 г сахара растворяют в 10 литрах воды и поливают место, где была внесена грибница.

После заселения микоризы землю возле дерева не стоит перекапывать. Это может повредить как нежную мицелию, так и корневую систему дерева, с которым она образует симбиоз. Также не рекомендуется активно использовать на этом участке химические удобрения.

Когда ждать первый урожай белых грибов

Выращивание боровиков в саду не даёт быстрого результата. При благоприятных условиях первые плодовые тела могут появиться примерно через один-два года после заселения грибницы.

Первый урожай может быть небольшим, поскольку грибнице требуется время, чтобы прижиться и установить связь с корневой системой дерева. В то же время регулярный полив, естественная подстилка и отсутствие механического воздействия на почву могут повысить шансы на успешное выращивание.

Если вам удастся собрать первый урожай грибов, у OBOZ.UA есть советы, как их чистить перед приготовлением.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.