Как выбрать правильный цвет стен для квартиры: воспользуйтесь методом 60-30-10
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Цвета оказывают значительное влияние на самочувствие человека. Стоит применить эти знания к дизайну интерьера, созданию уютного пространства в вашем доме, в котором вам захочется находиться.
Если вы сомневаетесь в выборе цветов для своего дома, ознакомьтесь с методом 60-30-10 и развейте любые сомнения, пишет OBOZ.UA.
Нейтральные цвета сейчас доминируют во многих домах, но их избыток создает ощущение холода. Это может сделать пространство мрачным. С другой стороны, слишком много стимулирующих цветов может раздражать. Стоит подбирать цвета в интерьере в соответствии с вашими личными предпочтениями и назначением конкретной комнаты.
Также важно найти баланс между нейтральными, приглушенными цветами и энергичными, побуждающими к действию. Как правило, в помещениях, где мы должны расслабляться и отдыхать, большинство цветов должно способствовать этому ощущению.
С другой стороны, в помещениях с большим скоплением людей можно использовать более насыщенные, привлекающие внимание цвета. В офисах, где главное — сосредоточиться, можно выбрать насыщенные, но приглушенные оттенки. Это могут быть цвета, вдохновленные природой, такие как успокаивающий зеленый.
Метод 60-30-10
Для создания целостного и гармоничного интерьера пространство следует разделить по правилу 60-30-10. Это правило используется в дизайне интерьера для определения цветовых пропорций. Согласно этому правилу, пространство делится на три уровня:
- 60% композиции должно быть занято основным цветом,
- 30% — дополнительным цветом,
- 10% пространства должны занимать более яркие цветовые акценты.
Мебель и стены следует окрашивать в доминирующий цвет. Это касается помещений с большими цветовыми площадями. Дополнительный цвет может появиться, например, на скатерти, шторах или ковре.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ускорить уборку и наполнить дом приятным ароматом.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.