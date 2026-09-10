Как выбрать правильный цвет стен для квартиры: воспользуйтесь методом 60-30-10

Цвета оказывают значительное влияние на самочувствие человека. Стоит применить эти знания к дизайну интерьера, созданию уютного пространства в вашем доме, в котором вам захочется находиться.

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Если вы сомневаетесь в выборе цветов для своего дома, ознакомьтесь с методом 60-30-10 и развейте любые сомнения, пишет OBOZ.UA.

Нейтральные цвета сейчас доминируют во многих домах, но их избыток создает ощущение холода. Это может сделать пространство мрачным. С другой стороны, слишком много стимулирующих цветов может раздражать. Стоит подбирать цвета в интерьере в соответствии с вашими личными предпочтениями и назначением конкретной комнаты.

Также важно найти баланс между нейтральными, приглушенными цветами и энергичными, побуждающими к действию. Как правило, в помещениях, где мы должны расслабляться и отдыхать, большинство цветов должно способствовать этому ощущению.

С другой стороны, в помещениях с большим скоплением людей можно использовать более насыщенные, привлекающие внимание цвета. В офисах, где главное — сосредоточиться, можно выбрать насыщенные, но приглушенные оттенки. Это могут быть цвета, вдохновленные природой, такие как успокаивающий зеленый.

Метод 60-30-10

Для создания целостного и гармоничного интерьера пространство следует разделить по правилу 60-30-10. Это правило используется в дизайне интерьера для определения цветовых пропорций. Согласно этому правилу, пространство делится на три уровня:

60% композиции должно быть занято основным цветом,

30% — дополнительным цветом,

10% пространства должны занимать более яркие цветовые акценты.

Мебель и стены следует окрашивать в доминирующий цвет. Это касается помещений с большими цветовыми площадями. Дополнительный цвет может появиться, например, на скатерти, шторах или ковре.

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