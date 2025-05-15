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Как вкусно запечь свинину, чтобы она была очень сочной и мягкой: рассказываем, в чем мариновать

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
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Рецепт мяса

Если вы хотите приготовить вкусную, сочную свинину, лучше выбирать биток, ошеек. Для того, чтобы мясо было по-настоящему сочным и мягким, его перед запеканием нужно хорошо замариновать. 

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Сочное запеченное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной свинины, с маринадом из грецких орехов, с черносливом и медом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Биток свинины или ошеек – 1-1,2 кг
  • Грецкие орехи очищенные – 70 г
  • Чернослив без косточки – 70 г
  • Лимон – 0,5 шт.
  • Горчица – 1 ст.л. 
  • Специи к мясу – 2 ч.л. 
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мед – 30 г
  • Масло растительное – 80 мл
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Маринад: измельчаем орехи и чернослив. Добавляем к ним мед, горчицу, сок лимона, чеснок, соль и приправу к мясу. Вливаем масло и тщательно перемешиваем маринад.

Маринад для мяса

2. Свинину нарезаем на куски, но не до конца. Выкладываем мясо на фольгу и хорошо смазываем маринадом. Оставляем мариноваться в течение 20-30 минут.

Мясо в маринаде

3. Закрываем мясо фольгой и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 60 минут. 

Сколько запекать мясо

4. За 10 минут до готовности фольгу открываем за запекаем еще 10 минут до образования корочки.

Готовое мясо

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