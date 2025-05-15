Как вкусно запечь свинину, чтобы она была очень сочной и мягкой: рассказываем, в чем мариновать
Если вы хотите приготовить вкусную, сочную свинину, лучше выбирать биток, ошеек. Для того, чтобы мясо было по-настоящему сочным и мягким, его перед запеканием нужно хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, запеченной свинины, с маринадом из грецких орехов, с черносливом и медом.
Ингредиенты:
- Биток свинины или ошеек – 1-1,2 кг
- Грецкие орехи очищенные – 70 г
- Чернослив без косточки – 70 г
- Лимон – 0,5 шт.
- Горчица – 1 ст.л.
- Специи к мясу – 2 ч.л.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мед – 30 г
- Масло растительное – 80 мл
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Маринад: измельчаем орехи и чернослив. Добавляем к ним мед, горчицу, сок лимона, чеснок, соль и приправу к мясу. Вливаем масло и тщательно перемешиваем маринад.
2. Свинину нарезаем на куски, но не до конца. Выкладываем мясо на фольгу и хорошо смазываем маринадом. Оставляем мариноваться в течение 20-30 минут.
3. Закрываем мясо фольгой и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 60 минут.
4. За 10 минут до готовности фольгу открываем за запекаем еще 10 минут до образования корочки.
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