Как вкусно запечь скумбрию в духовке, чтобы она была без неприятного запаха: делимся лайфхаком и рецептом

Скумбрия – идеальная рыба для запекания в духовке и на мангале, а также ее можно очень вкусно засолить. Для того, чтобы скумбрия не имела неприятный запах, кулинары советуют ее за 5 минут оставить в горячей воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами и специями.

Ингредиенты:

филе скумбрии

картофель

лук

томаты черри

лимон

масло

соль

специи для картофеля и рыбы

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы. Солим, поливаем маслом, добавляем специи. К картофелю добавляем лук и томаты.

2. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи. Выкладываем рыбу на овощи, обязательно поливаем соком лимона и растительным маслом.

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

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