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Как вкусно запечь скумбрию в духовке, чтобы она была без неприятного запаха: делимся лайфхаком и рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
459
Как вкусно запечь скумбрию в духовке, чтобы она была без неприятного запаха: делимся лайфхаком и рецептом

Скумбрия – идеальная рыба для запекания в духовке и на мангале, а также ее можно очень вкусно засолить. Для того, чтобы скумбрия не имела неприятный запах, кулинары советуют ее за 5 минут оставить в горячей воде. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами и специями.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • филе скумбрии
  • картофель
  • лук 
  • томаты черри
  • лимон
  • масло
  • соль
  • специи для картофеля и рыбы 

Способ приготовления:

1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы. Солим, поливаем маслом, добавляем специи. К картофелю добавляем лук и томаты.

Овощи для блюда

2. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи. Выкладываем рыбу на овощи, обязательно поливаем соком лимона и растительным маслом.

Сколько запекать скумбрию и овощи

3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовая скумбрия

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