Как вкусно запечь скумбрию в духовке, чтобы она была без неприятного запаха: делимся лайфхаком и рецептом
Скумбрия – идеальная рыба для запекания в духовке и на мангале, а также ее можно очень вкусно засолить. Для того, чтобы скумбрия не имела неприятный запах, кулинары советуют ее за 5 минут оставить в горячей воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной скумбрии с овощами и специями.
Ингредиенты:
- филе скумбрии
- картофель
- лук
- томаты черри
- лимон
- масло
- соль
- специи для картофеля и рыбы
Способ приготовления:
1. Предварительно отвариваем картофель до готовности и выкладываем на дно формы. Солим, поливаем маслом, добавляем специи. К картофелю добавляем лук и томаты.
2. На филе скумбрии делаем разрезы, солим и добавляем специи. Выкладываем рыбу на овощи, обязательно поливаем соком лимона и растительным маслом.
3. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут.
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