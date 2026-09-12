Как вкусно замариновать грибы по-итальянски: не будет привкуса уксуса

Грибы, маринованные в уксусе, обладают характерным вкусом, но крепкий рассол может замаскировать аромат этих лесных экземпляров. Однако есть способ сохранить их вкус, придав им совершенно новый характер.

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Просто ненадолго проварите их в белом винном уксусе, затем смешайте с маслом, чесноком, травами и щепоткой чили, пишет OBOZ.UA.

Чтобы приготовить маринованные грибы по-итальянски, вам понадобится:

1 кг свежих съедобных лесных грибов,

500 мл белого винного уксуса,

примерно 300 мл растительного масла,

1 столовая ложка соли,

½ чайной ложки черного перца,

2 столовые ложки измельченной петрушки,

1 столовая ложка свежего орегано,

1 чайная ложка мелко натертой цедры лимона,

4 зубчика чеснока,

1 небольшой острый перец.

Для маринования хорошо подходит масло с нейтральным вкусом, такое как рапсовое или подсолнечное. Таким образом, оно не будет перебивать вкус грибов. Лучше всего использовать твердые экземпляры. Лисички, подберезовики, рыжики и подосиновики также хорошо подойдут для этого, если они свежие.

Очистите грибы и быстро промойте их под холодной водой. Тщательно слейте воду. Доведите винный уксус до кипения. Добавляйте грибы порциями и варите примерно 2–3 минуты. Слейте воду с грибов в сито, затем выложите их на бумажные полотенца. Дайте им тщательно высохнуть.

Измельчите чеснок, перец чили, петрушку и орегано. Добавьте цедру лимона, соль и перец. Смешайте грибы с приправами и влейте примерно 200 мл масла. Аккуратно перемешайте. Переложите грибы в чистую банку и залейте достаточным количеством масла, чтобы покрыть грибы.

Поставьте в холодильник и подождите несколько дней, прежде чем попробовать их впервые.

Добавьте к грибам чеснок, свежий орегано, петрушку, щепотку перца чили и цедру лимона. Тимьян или небольшое количество розмарина также являются хорошими дополнениями. Однако будьте осторожны с розмарином, так как его интенсивный аромат может легко перебить более нежный вкус грибов.

Грибы, приготовленные таким образом, прекрасно подходят в качестве закуски, намазки на хлеб, ингредиента для салата или дополнения к тарелке с закусками. Лучше всего поставить их в холодильник на несколько дней, чтобы вкусы соединились.

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